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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.01.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 19,6 milyar lira artarak 2 trilyon 116 milyar liraya çıktı. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı geçen hafta 1 milyar 846 milyon dolar azalarak 190 milyar 741 milyon dolara geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 19 milyar 563 milyon 277 bin lira artarak 2 trilyon 116 milyar 432 milyon 2 bin liraya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 4 Ocak ile biten haftada 19 milyar 563 milyon 277 bin lira artarak, 2 trilyon 96 milyar 868 milyon 725 bin liradan 2 trilyon 116 milyar 432 milyon 2 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,77 azalışla 1 trilyon 29 milyar 947 milyon 692 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 2,48 yükselişle 975 milyar 891 milyon 868 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 846 milyon dolar azalarak 190 milyar 741 milyon dolara geriledi. Bunun 175 milyar 854 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 887 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 147 milyar 111 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 482 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 251 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 7 milyar 10 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,19 azalışla 383 milyar 669 milyon 603 bin liraya indi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,21 artışla 331 milyar 403 milyon 441 bin liraya çıktı. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,75 artışla 133 milyar 200 milyon 600 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 175 milyar 523 milyon 41 bin lirası konut, 5 milyar 525 milyon 378 bin lirası taşıt ve 201 milyar 621 milyon 184 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 4 Ocak ile biten haftada 8 milyar 814 milyon 532 bin lira artarak 2 trilyon 312 milyar 842 milyon 310 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13,72 artış gösterdi.

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