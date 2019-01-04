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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.01.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 3 milyar 355 milyon 410 bin lira artarak 2 trilyon 96 milyar 868 milyon 725 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 28 Aralık ile biten haftada 3 milyar 355 milyon 410 bin lira artarak, 2 trilyon 93 milyar 513 milyon 315 bin liradan 2 trilyon 96 milyar 868 milyon 725 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,46 artışla 1 trilyon 37 milyar 909 milyon 295 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 0,08 yükselişle 952 milyar 309 milyon 764 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 760 milyon dolar azalarak 192 milyar 587 milyon dolara geriledi. Bunun 177 milyar 673 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 914 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 148 milyar 243 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 5 milyar 99 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 371 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 960 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,03 artışla 383 milyar 413 milyon 264 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,16 düşüşle 330 milyar 696 milyon 133 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 2,01 artışla 132 milyar 203 milyon 443 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 175 milyar 955 milyon 849 bin lirası konut, 5 milyar 544 milyon 184 bin lirası taşıt ve 201 milyar 913 milyon 231 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 28 Aralık ile biten haftada 1 milyar 595 milyon 548 bin lira artarak 2 trilyon 304 milyar 27 milyon 778 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12,65 artış gösterdi.

 

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