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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.07.2018 - 16:37, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Sektörün toplam mevduatı, 13 Temmuz itibarıyla 2 trilyon 3 milyar liraya yükseldi .Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı geçen hafta 4 milyar 723 milyon dolar azalarak 194 milyar 847 milyon dolara geriledi.

BANKACILIK sektörünün toplam mevduatı, 13 Temmuz ile biten haftada 45 milyar 643 milyon 904 bin lira artarak 2 trilyon 3 milyar 147 milyon 776 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 13 Temmuz ile biten haftada 45 milyar 643 milyon 904 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 3 milyar 147 milyon 776 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 2,33 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,74 artışla 1 trilyon 24 milyar 913 milyon 626 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,51 artışla 860 milyar 566 bin lira oldu. Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 4 milyar 723 milyon dolar azalarak 194 milyar 847 milyon dolara geriledi. Bunun 181 milyar 518 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 329 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 147 milyar 721 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 7 milyar 163 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 36 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 8 milyar 598 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER YÜKSELDİ

 Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,43 artışla 404 milyar 973 milyon 691 bin liraya, taksitli ticari krediler de yüzde 0,44 artarak 364 milyar 606 milyon 488 bin liraya çıktı. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,64 artarak 122 milyar 194 milyon 900 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 188 milyar 364 milyon 937 bin lirası konut, 6 milyar 22 milyon 362 bin lirası taşıt ve 210 milyar 586 milyon 392 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 13 Temmuz ile biten haftada 41 milyar 446 milyon 160 bin lira artarak 2 trilyon 328 milyar 643 milyon 96 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,10 artış gösterdi.

 

 

 

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