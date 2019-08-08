Bankacılık sektörünün mevduatı açıklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBankacılık sektörünün mevduatı açıklandı
GeriEkonomi Bankacılık sektörünün mevduatı açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
08.08.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün mevduatı açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bankacılık sektörünün mevduatı açıklandı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 42,3 milyar lira azalarak 2 trilyon 313,5 milyar liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 42 milyar 336 milyon 8 bin lira azalarak 2 trilyon 313 milyar 485 milyon 302 bin liraya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 2 Ağustos ile biten haftada 42 milyar 336 milyon 8 bin lira azalarak 2 trilyon 355 milyar 821 milyon 310 bin liradan 2 trilyon 313 milyar 485 milyon 302 bin liraya düştü.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,77 azalarak 1 trilyon 62 milyar 449 milyon 244 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,49 azalarak 1 trilyon 149 milyar 203 milyon 530 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 459 milyon dolar azalarak 216 milyar 335 milyon dolara geriledi. Bunun 196 milyar 471 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 864 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 168 milyar 499 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 567 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 120 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 6 milyar 285 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,26 artarak 386 milyar 26 milyon 641 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,37 gerileyerek 362 milyar 169 milyon 635 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 2,86 artarak 147 milyar 260 milyon 826 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 166 milyar 921 milyon 450 bin lirası konut, 4 milyar 517 milyon 37 bin lirası taşıt ve 214 milyar 588 milyon 154 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 2 Ağustos ile biten haftada 16 milyar 468 milyon 862 bin lira azalarak 2 trilyon 407 milyar 749 milyon 641 bin liraya düştü.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,99 artış gösterdi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önemli hazırlığı duyurdu
İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği! Yoğunluk başladı
Bakan Varank açıkladı: Tekstil sektörünü dönüştürecek karar
Bakan duyurdu! Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı