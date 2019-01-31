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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
31.01.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

 Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

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 Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 25 Ocak itibarıyla 2 trilyon 374 milyar liraya geriledi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 70 milyar liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 13 milyar 693 milyon lira azalarak 2 trilyon 373 milyar 960 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 25 Ocak ile biten haftada 13 milyar 693 milyon lira düştü. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 387 milyar 653 milyon liradan 2 trilyon 373 milyar 960 milyon liraya indi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 5 milyar 374 milyon lira artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,3 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 70 milyar 369 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Ocak ile biten haftada 98 milyon lira azalarak 395 milyar 668 milyon liraya düştü. Söz konusu kredilerin 186 milyar 145 milyon lirası konut, 6 milyar 381 milyon lirası taşıt ve 203 milyar 142 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 177 milyon artarak 354 milyar 634 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,27 azalarak 100 milyar 798 milyon liraya geriledi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 841 milyon lirası taksitli, 57 milyar 956 milyon lira taksitsiz oldu.

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