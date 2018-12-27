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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.12.2018 - 15:28, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

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Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 21 Aralık itibarıyla 2 trilyon 462,8 milyar lira oldu - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 174,2 milyar liraya indi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 13 milyar 94 milyon lira azalarak 2 trilyon 462 milyar 846 milyon liraya indi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 21 Aralık ile biten haftada 13 milyar 94 milyon lira azaldı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 475 milyar 940 milyon liradan 2 trilyon 462 milyar 846 milyon liraya geriledi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 75 milyar 75 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 236 milyar 585 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 1 milyar 345 milyon lira azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,06
azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 174 milyar 196 milyon liraya indi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 21 Aralık ile biten haftada 2 milyar 727 milyon lira azalarak 399 milyar 545 milyon liraya indi. Söz konusu kredilerin 188 milyar 962 milyon lirası konut, 6 milyar 436 milyon lirası taşıt ve 204 milyar 147 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 574 milyon lira azalarak 352 milyar 512 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,3 gerileyerek 100 milyar 65 milyon liraya düştü.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 939 milyon lirası taksitli, 57 milyar 126 milyon lira taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 21 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 14,1 artarak 32 milyar 468 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 4 milyar 586 milyon lira artarak 507 milyar 231 milyon liraya çıktı.

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