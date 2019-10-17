Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 33 milyar 70 milyon lira artarak 2 trilyon 566 milyar 365 milyon lira oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 11 Ekim ile biten haftada 33 milyar 70 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 533 milyar 295 milyon liradan 2 trilyon 566 milyar 365 milyon liraya çıktı.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 64 milyar 577 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,7 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 437 milyar 39 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 429 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 11 Ekim ile biten haftada 4 milyar 130 milyon lira artarak 429 milyar 222 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 189 milyar 18 milyon lirası konut, 5 milyar 882 milyon lirası taşıt ve 234 milyar 321 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 836 milyon lira artarak 384 milyar 409 milyon liraya yükseldi.



Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 azalarak 112 milyar 973 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 284 milyon lirası taksitli, 62 milyar 689 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 3,1 artarak 136 milyar 159 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 88 milyar 206 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.



Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 201 milyon lira artarak 590 milyar 177 milyon liraya yükseldi.