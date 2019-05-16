Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
GeriEkonomi Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
16.05.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 10 Mayıs itibarıyla 2 trilyon 587 milyar 580 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 317 milyar 658 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 33 milyar 149 milyon lira artarak 2 trilyon 587 milyar 580 milyon liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Mayıs ile biten haftada 33 milyar 149 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 554 milyar 431 milyon liradan 2 trilyon 587 milyar 580 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) geçen hafta 42 milyar 723 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,87 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 317 milyar 658 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 10 Mayıs ile biten haftada 5 milyon lira artarak 404 milyar 324 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 183 milyar 847 milyon lirası konut, 6 milyar 202 milyon lirası taşıt ve 214 milyar 274 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 103 milyon lira artarak 394 milyar 914 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 azalarak 104 milyar 19 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 614 milyon lirası taksitli, 60 milyar 405 milyon lira taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,54 artarak 109 milyar 246 milyon liraya çıktı.

Söz konusu takipteki alacakların 75 milyar 193 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 23 milyon lira artarak 531 milyar 963 milyon liraya çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Ünlü şirketin kurucusu vefat etti

"Emekliye kredi çıkartılır" ilanlarına dikkat!

Kervansaray'ın eski patronuna piyasa dolandırıcılığından hapis

Vakıf Katılım' dan ihracatçı firmalara büyük destek