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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.02.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 1 Şubat itibarıyla 2 trilyon 375 milyar 704 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 54 milyar 981 milyon liraya indi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 1 milyar 744 milyon lira artarak 2 trilyon 375 milyar 704 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 1 Şubat ile biten haftada 1 milyar 744 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 373 milyar 960 milyon liradan 2 trilyon 375 milyar 704 liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 15 milyar 387 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,74 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 54 milyar 981 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 1 Şubat ile biten haftada 442 milyon lira artarak 396 milyar 110 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 185 milyar 784 milyon lirası konut, 6 milyar 358 milyon lirası taşıt ve 203 milyar 968 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 299 milyon artarak 358 milyar 933 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 3,7 artarak 104 milyar 489 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 448 milyon lirası taksitli, 61 milyar 41 milyon lira taksitsiz oldu.

YASAL ÖZKAYNAKLAR ARTTI
BDDK haftalık verilerine göre bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 1 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,04 artarak 100 milyar 15 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 66 milyar 917 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal özkaynakları 1 milyar 980 milyon lira artarak 514 milyar 435 milyon liraya ulaştı.

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