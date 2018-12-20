Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 10 milyar 326 milyon lira artarak 2 trilyon 475 milyar 940 milyon liraya çıktı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 14 Aralık ile biten haftada 10 milyar 326 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 465 milyar 614 milyon liradan 2 trilyon 475 milyar 940 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 74 milyar 560 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 253 milyar 147 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 33 milyar 578 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,6 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 175 milyar 541 milyon liraya çıktı.



Tüketici kredileri arttı



Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 14 Aralık ile biten haftada 166 milyon lira artarak 402 milyar 272 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 190 milyar 66 milyon lirası konut, 6 milyar 444 milyon lirası taşıt ve 205 milyar 761 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 493 milyon lira azalarak 355 milyar 86 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,71 artışla 102 milyar 400 milyon liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 601 milyon lirası taksitli, 59 milyar 798 milyon lirası taksitsiz oldu.



Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 14 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 5,5 azalarak 28 milyar 449 milyon liraya geriledi. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 320 milyon liralık artışla 502 milyar 325 milyon liradan 502 milyar 645 milyon liraya yükseldi.