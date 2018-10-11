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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.10.2018 - 14:47, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 4 milyar 512 milyon lira artarak 2 trilyon 660 milyar 29 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 5 Ekim ile biten haftada 4 milyar 512 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 655 milyar 517 milyon liradan 2 trilyon 660 milyar 29 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 80 milyar 232 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 424 milyar 584 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 12 milyar 914 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 279 milyar 487 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 5 Ekim ile biten haftada 1 milyar 765 milyon lira azalarak 413 milyar 491 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 196 milyar 299 milyon lirası konut, 6 milyar 551 milyon lirası taşıt ve 210 milyar 641 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 193 milyon lira artarak 384 milyar 10 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,32 azalışla 99 milyar 982 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 44 milyar 366 milyon lirası taksitli, 55 milyar 616 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 5 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,16 artarak 26 milyar 465 milyon liraya ulaştı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,02 artışla 482 milyar 951 milyon liradan 483 milyar 36 milyon liraya çıktı.

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