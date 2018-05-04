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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
04.05.2018 - 16:03, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 10 milyar 96 milyon lira artarak 2 trilyon 282 milyar 557 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 27 Nisan ile biten haftada 10 milyar 96 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 272 milyar 461 milyon liradan 2 trilyon 282 milyar 557 milyon liraya çıktı. 

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 65 milyar 131 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 89 milyar 716 milyon lira oldu. 
Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 23 milyar 767 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,2 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 955 milyar 39 milyon liraya çıktı. 

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI 

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 27 Nisan ile biten haftada 1 milyar 171 milyon lira artarak 409 milyar 796 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 194 milyar 147 milyon lirası konut, 7 milyar 270 milyon lirası taşıt ve 208 milyar 380 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. 

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 428 milyon lira azalarak 367 milyar 502 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 2 artışla 91 milyar 526 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 348 milyon lirası taksitli, 50 milyar 178 milyon lirası taksitsiz oldu. 
Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 27 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 4,5 azalarak 16 milyar 946 milyon liraya geriledi. 
Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,8 artışla 433 milyar 226 milyon liradan 436 milyar 847 milyon liraya yükseldi. 

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