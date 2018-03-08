Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 12 milyar 546 milyon lira artarak 2 trilyon 181 milyar 114 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 2 Mart ile biten haftada 12 milyar 546 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 168 milyar 568 milyon liradan 2 trilyon 181 milyar 114 milyon liraya yükseldi.



Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 57 milyar 875 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 3 milyar 828 milyon lira oldu.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 3 milyar 373 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,18 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 829 milyar 892 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 2 Mart ile biten haftada 620 milyon lira artarak 402 milyar 749 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 192 milyar 719 milyon lirası konut, 7 milyar 149 milyon lirası taşıt ve 202 milyar 880 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 543 milyon lira artarak 359 milyar 476 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,16 artışla 89 milyar 769 milyon liraya çıktı.





Bireysel kredi kartı alacaklarının 40 milyar 909 milyon lirası taksitli, 48 milyar 860 milyon lirası taksitsiz oldu. Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 2 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 4,4 azalarak 15 milyar 43 milyon liraya düştü.



Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 2,02 artışla 419 milyar 414 milyon liradan 427 milyar 895 milyon liraya yükseldi.



