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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
01.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün büyüklüğü 3.8 trilyon lira

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Bankacılık sektörünün büyüklüğü 3.8 trilyon lira

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü kasım sonu itibarıyla 3 trilyon 842 milyar 639 milyon lira oldu.

BDDK’nın ‘Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri’ raporuna göre sektörün aktif toplamı 2017 sonuna göre 584 milyar 796 milyon lira arttı. En büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 385 milyar 194 milyon lira, menkul değerler 464 milyar 731 milyon lira oldu. Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 18, krediler yüzde 13,7 ve menkul değerler toplamı yüzde 15.7 yükseldi. Kredilerin takibe dönüşüm oranı, kasımda yüzde 3.7 düzeyinde gerçekleşti. Mevduat, kasımda geçen yıl sonuna göre yüzde 16.6 artarak 1 trilyon 995 milyar 199 milyon lira oldu. 2017 sonuna göre öz kaynak toplamı 417 milyar 916 milyon liraya ulaştı. Kasım 2018 döneminde sektörün dönem net karı 50 milyar 695 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

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