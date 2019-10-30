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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.10.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün aktifleri 9 ayda yüzde 10,5 büyüdü

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Bankacılık sektörünün aktifleri 9 ayda yüzde 10,5 büyüdü

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü eylül sonu itibarıyla 4 trilyon 272 milyar 769 milyon liraya çıktı. Sektörün net karı, 9 ayda 36 milyar 152 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü eylül sonu itibarıyla yüzde 10,5 artışla 4 trilyon 272 milyar 769 milyon lira oldu. BDDK tarafından, eylül ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, eylül sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 272 milyar 769 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2018 sonuna göre 405 milyar 344 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 532 milyar 175 milyon lira, menkul değerler 608 milyar 252 milyon lira oldu. 2018 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 10,5, menkul değerler toplamı yüzde 27,3 ve krediler toplamı da yüzde 5,8 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,96 oldu.

SEKTÖRÜN NET KARI 36 MİLYAR 152 MİLYON LİRA OLDU
Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, eylülde, 2018 sonuna göre yüzde 16 artarak 2 trilyon 361 milyar 969 milyon liraya yükseldi.

2018 sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 10,4 artarak 466 milyar 50 milyon liraya ulaştı.

Eylül 2019 döneminde sektörün dönem net karı 36 milyar 152 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 18,44 seviyesinde gerçekleşti.

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