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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.01.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3,9 trilyon lira oldu

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Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3,9 trilyon lira oldu

BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü geçen yıl 3 trilyon 867 milyar 135 milyon lira oldu. Sektörün dönem net karı 2018'de 53,5 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü geçen yıl 3 trilyon 867 milyar 135 milyon lira oldu.

BDDK tarafından, aralık ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.
Rapora göre, aralık sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 867 milyar 135 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 sonuna göre 609 milyar 292 milyon lira arttı.

Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 394 milyar 740 milyon lira, menkul değerler 477 milyar 873 milyon lira oldu. 2017 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 18,7, krediler yüzde 14,1 ve menkul değerler toplamı yüzde 19 yükseldi.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı, aralıkta yüzde 3,87 düzeyinde gerçekleşti.

SEKTÖRÜN DÖNEM NET KARI 53 MİLYAR 522 MİLYON LİRA OLDU
Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat aralıkta 2017 sonuna göre yüzde 19 artarak 2 trilyon 35 milyar 965 milyon lira oldu.

2017 sonuna göre öz kaynak toplamı yüzde 17,4 artarak 421 milyar 185 milyon liraya ulaştı.

Aralık 2018 döneminde sektörün dönem net karı 53 milyar 522 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 17,27 seviyesinde gerçekleşti.

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