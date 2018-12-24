‘Bankacılık sektöründe 2019 kredi büyümesi açısından daha iyi olacak’
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankacılık sektöründe kredi büyümesinin yüksek faiz, kurdaki dalgalanma ve düşük yatırım iştahından kaynaklı 2018'de düşük gerçekleştiğini belirterek, 2019'un kredi büyümesi açısından daha iyi bir yıl olmasını beklediklerini söyledi.
BANKACILIK sektörünün "güçlü ve likit" olduğunu belirten Binbaşgil, sektörün, kredi talebini karşılayabilecek kapasitede olduğunu belirtti.
Binbaşgil 2018 değerlendirmesi gelecek yıl beklentilerinin yer aldığı yazılı açıklamasında, "Kredi faizleri düşüş trendindedir. Bu olumlu gelişmeye rağmen faizler hala yüksektir. Bunun temel nedeni de bankaların kaynak maliyetlerinin hızla artmış olmasıdır" dedi ve ekledi:
"Bugün sanıyorum birçok bankada TL vadeli mevduat kaynak maliyeti kredi faizlerinin üzerindedir. Bankaların kaynak maliyetlerinin düşmesi gerekir. Böylelikle krediye erişim daha uygun koşullarda olabilecektir. Bankaların da çok arzuladığı daha düşük faiz ortamı aktif kalitesini de olumlu yönde etkileyecektir."
Kredilerde yenilen yapılandırmaların, 2018'de bankacılık sektörünün önemli gündem maddeleri arasında olduğunu belirten Binbaşgil, büyük yeniden yapılandırmaların önemli bir kısmının 2018'de geride bırakılacağını söyledi.
Binbaşgil, sektörün bu yıl daha küçük ve orta çaplı şirketlere de "önemli sayılacak ölçüde" yeniden yapılandırma imkanı verdiğini ifade etti.
Binbaşgil ayrıca, 2019'un ekonomi ve sektör açısından çok daha olumlu bir yıl olacağını düşündüğünü de söyledi.
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