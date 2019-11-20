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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.11.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Bankacılık dışı finans sektöründen 9 ayda 2,5 milyar liralık net kar

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Bankacılık dışı finans sektöründen 9 ayda 2,5 milyar liralık net kar

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke "Sektörlerimiz içinde ortalama vadesi daha kısa olan faktoringde, bilanço rakamları ilk kez bir önceki çeyreğe göre büyüme eğilimine girdi. Bu durumun tüm ekonomide olumlu bir öncü gösterge olduğunu ve daralmadan çıkış sürecine doğru ivme kazandığımızı söylemek isteriz" dedi.

Finansal Kurumlar Birliğince (FKB) açıklanan verilere göre, bankacılık dışı finans sektörünün konsolide bazda 9 aylık net karı 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

FKB tarafından faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 9 aylık konsolide verileri açıklandı.

Buna göre, ocak-eylül döneminde birliğin temsil ettiği üç sektörün aktif toplamı 121 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü 23 milyar lira, net karı 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşirken, müşteri sayısı 3,7 milyon oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Başkanı Aynur Eke, finansal kiralama, faktoring ve finansman sektörlerini daha verimli hale getirmek ve ekonomiye verdikleri katkıyı artırmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Reel sektörün gelişimi açısından birliğe düşen görevin bilinciyle hareket ettiklerini aktaran Eke, "Son bir yıldır ekonomik daralmanın etkisiyle düşüş yaşayan sektörlerimiz içinde ortalama vadesi daha kısa olan faktoringde, bilanço rakamları ilk kez bir önceki çeyreğe göre büyüme eğilimine girdi. Bu durumun tüm ekonomide olumlu bir öncü gösterge olduğunu ve daralmadan çıkış sürecine doğru ivme kazandığımızı söylemek isteriz." değerlendirmelerini yaptı.
Eke, banka dışı finans kesiminin ticarete destek olmak istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin yukarı doğru ivme kazanmasıyla enflasyonun da düşüşe geçmesi son derece memnuniyet vericidir. Birlik olarak ortaya koyduğumuz Ticaret Zinciri Finansman Sistemi ile ticaret akıcı bir hale gelmektedir. Özünde, alıcı firma, tedarikçi firma ve finans kurumlarını elektronik ortamda bir araya getiren Ticaret Zinciri Finansman Sistemi, ülke ekonomimize yüzde 56 katma değer yaratan KOBİ'lerimizin hem finansmana erişim oranını artırmakta hem de bunun daha uygun maliyetlerle sağlanmasına imkan vermektedir. Özellikle geniş tedarikçi ağına sahip ve büyük hacimlerde mal ve hizmet alımı yapan firmaların, finansmana erişimi kendisinden daha kısıtlı olan tedarikçilerini desteklemek için yoğun ilgi gösterdiği platform, üye sayısının artmasıyla ülke ekonomisine olan katkı da giderek artacaktır."

"SEKTÖRÜMÜZÜN ALACAKLARI 48 MİLYAR LİRA"

Aynur Eke, FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Birlik olarak finansmana erişimin en büyük öncelikleri olduğunu belirten Eke, "Bunun için teknolojik yenilenmenin önemine vurgu yaparak tüm üyelerimiz için sağlıklı çözümler geliştiriyoruz. Sektörlerimizin rakamlarına baktığımızda ise 2019'un üçüncü çeyreğinde finansal kiralama sektörümüzün alacaklarının 48 milyar lira seviyesinde olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Eke, sektörün aktif büyüklüğünün 60 milyar lira olarak gerçekleştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Faktoring sektörüne baktığımızda işlem hacminin 90 milyar lira seviyelerinde, alacaklarının ise 30 milyar lira olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü 33 milyar lira olup, öz kaynakları ise 8 milyar lira seviyelerinde gerçekleşti. Finansman şirketlerine baktığımızda sektörün işlem hacmi 11 milyar lira seviyesinde. Aktif büyüklüğü 28 milyar lira seviyelerine yaklaşırken, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 3,6 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 23 milyar lira olarak gerçekleşmiştir."

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