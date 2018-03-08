Bankacılardan kadına destek

BANKA Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) geçen yıl Tema Vakfı ile işbirliği içinde her kadın üyesi adına bir ağaç dikerek 22.300 ağaçlık Balıkesir Dedeoba BASİSENLİ Kadınlar Hatıra Ormanı'nı oluştururken bu yıl da farklı bir etkinliğe imza attı.

BASİSEN bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, kadın konusunda duyarlılık ve farkındalığı artırmak amacıyla Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na her kadın üyesi adına bağışta bulundu ve bununla ilgili olarak da yine isimlerine yazılı mesajla birlikte mor çatı tarafından hazırlanan birer küçük çanta gönderdi.



