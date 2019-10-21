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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
21.10.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

Banka hisseleriyle ilgili önemli karar!

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Banka hisseleriyle ilgili önemli karar!

Sermaye Piyasası Kurulu 7 banka için getirdiği hisse şartlarında değişikliğe gitti. Depo şartı ve yatırım kuruluşu üzerinden satış kararları kaldırıldı

Sermaye Piyasası Kurulu Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, TSKB, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası için getirdiği tedbirlerin bazılarını kaldırma kararı aldı.

Aşırı volatilite nedeniyle getirilen açığa satış yasağı, depo şartı, aracı kurum üzerinden işlem yapma ve kurulun kararının yatırım kuruluşu tarafından kontrol edilmesine ilişkin kararlardan depo şartı ve aracı kurum üzerinden işlem yapma kuralı kaldırıldı. 

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan şu açıklama yapıldı:

Bilindiği üzere, Kurul Karar Organı’nın 16.10.2019 tarih ve 58/1328 sayılı Kararı ile; Akbank T.A.Ş. (AKBNK.E), Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN.E), Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB.E), Türkiye İş Bankası A.Ş. C grubu (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB.E), Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN.E), Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK.E) pay piyasalarında 16.10.2019 tarihinden itibaren geçici olarak,

A) Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

B) Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek AKBNK.E, GARAN.E, HALKB.E, ISCTR.E, TSKB.E, VAKBN.E, YKBNK.E payları için depo şartı uygulanmasına,

C) Mülkiyetinde AKBNK.E, GARAN.E, HALKB.E, ISCTR.E, TSKB.E, VAKBN.E, YKBNK.E payı bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesine,

D) Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına,
karar verilmişti.

Söz konusu Kurul Kararının (B) ve (C) bendlerinin 21.10.2019 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmasına, (A) ve (D) bendlerindeki uygulamanın ise devam etmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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