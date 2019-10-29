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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
29.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Banka değil kankayız!

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Banka değil kankayız!

Altyapıdan satışa kadar Turkcell’in farklı kademelerinde görev alan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile İstanbul Kozyatağı metro durağında buluştuk. Erkan, akıllı telefonundaki Paycell uygulaması üzerinden İstanbulKart’a bakiye yükleyerek, “Finans teknolojilerinde iddialıyız. Bir banka değil, bir kanka yarattık” dedi.

İSTANBUL Kozyatağı metro durağındayız. Yanımızda Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan. Yaklaşık 6 ay önce Turkcell’in kaptanlık şapkasını takan Erkan ile bir metro durağında buluşmamızın sebebi Turkcell’in sunduğu hizmetleri konuşmaktı. Metronun merdivenlerinden inerken Erkan cebinden akıllı telefonunu çıkardı ve Paycell uygulamasını açtı. Bu uygulama üzerinden birkaç dokunuşla İstanbulkart’a yüklemeyi gerçekleştirdi. Yani ödeme noktasına gitmeden. Erkan, Turkcell’deki yenilikleri anlatmaya başladı. Müşteri Odaklı Organizasyon yapısına geçiş yaptıklarını belirten Murat Erkan, stratejik odak alanlarını şu şekilde sıraladı: “Dijital iş çözümleri, ‘techfin’ ve dijital servisler.”

Banka değil kankayız

Erkan’ın vurgu yaptığı stratejik odak ise finans teknolojileri olan ‘techfin’. Dijitalleşmenin finansal ayağında büyük bir dönüşüm yaşandığını belirten Erkan, “Finans sektörünün fintech olarak adlandırdığı bizim ise techfin dediğimiz bu alanda Paycell ve Financell markalarımızla en iddialı oyunculardan biriyiz. Herkes finansal hizmetlere artık daha hızlı, kolay ve güvenilir biçimde ulaşmak istiyor. Biz de bu doğrultuda finansal servislerin teknoloji ile daha da yaygınlaşarak çeşitlenebilmesi hedefiyle yola çıktık. Müşterilerimiz için bir banka değil, bir kanka yarattık” dedi.

FATURAYA YANSIYOR

Erkan, Paycell’deki yenilikleri şu şekilde anlattı: “Ödeme platformumuz Paycell hızla büyüyor. Paycell uygulamamız 4 milyon kez indirildi. Paycell Kart 2 milyon satış adedine yaklaştı. Kartını aktif şekilde kullanan kullanıcı sayısı geçen yıla oranla 3 kat arttı. 3 milyon fatura Paycell ile ödedi. Bugün de deneyimlediğimiz gibi İstanbulKart’a yüklemeyi Turkcell faturasına yansıtma seçeceğini getirdik. Paycell ile yapılan ödemeleri Turkcell faturasına yansıtma projelerinin ilki. Şu ana kadar Paycell’den yapılan ödemelerin yüzde 68’i Turkcell faturasına yansıtıldı. Paye Kart, Paycell’in desteğiyle sürekli büyüyen milli yemek kartı oldu. Paye Kart yemek kartı olmanın yanı sıra, İstanbulkart olarak da kullanılabiliyor. Paye Kart’ın bakiyesi Paycell uygulaması üzerinden kolayca görülebiliyor. Paycell Kart içine yüklediğin para kadar harcama yaptıran, harcadıkça kazandıran bir kart olarak hayata geçmişti. Artık Paycell Nakit Çeken Kart ile banka ATM’lerinden ve PTT’lerden para çekilebiliyor. Paycell Kart’lar “harçlık kart” olarak da tanımlanabilir oldu. Alışverişteki harcamaları faturaya yansıtma özelliği ile de artık yeni bir dönem başlıyor. Akaryakıt, gıda, perakende sektörlerinin önemli oyuncularıyla yapacağımız yeni işbirliklerini çok yakında paylaşacağız. Pek çok sektörde son kullanıcının ödemelerini sadece cep telefonunu bir QR kodu cihazına okutmasıyla yapabileceği çözümler yılsonuna kadar birbiri ardına gelecek.”

‘YUKARI TAŞIYACAĞIZ’

Türkiye’deki bankacılık hizmetlerini nüfusun yarısının kullandığını anlatarak sözlerine devam eden Erkan, “En ciddi bankanın 7-8 milyon müşterisi varken, bizim 36 milyon müşterimiz var. Müşterilerimize yeni bir servisimizi tanıttığımızda cevabını hemen görüyoruz. Yeni nesil finansal çözümlerimizle bu oranı çok daha yukarılara taşıyarak ekonomimize katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

DİJİTAL SERVİSLER 180 MİLYON KEZ İNDİRİLDİ

- TURKCELL’in ağırlık verdiği konulardan bir diğeri dijital servisler. Online TV platformu TV+, online müzik servisi fizy ve mesajlaşma platformu BiP’in öne çıktığı servisler hakkında bilgi veren Erkan, “Yapay zekâyı kullanarak kişiye özel içerikler önermeye başladığımız dijital servislerimizle milyonlarca kullanıcının hayatına dokunuyoruz. Bu uygulamalarımızın indirme rakamı 180 milyonu aştı. 1200 Ar-Ge mühendisimizin geliştirdiği bu dijital uygulamalar ve servislerimiz ile dünya çapındaki operatörlere online platformlarla rekabet edebilecekleri çözümler sunuyoruz. Dijital uygulamalarımızı 38 ülkeye ihraç ettik. İletişim ve yaşam platformumuz BiP, 106 dilde anlık çeviri özelliğiyle rakiplerinden ayrılıyor. Reklam ve marka işbirliklerine odaklandığımız dijital müzik platformumuz fizy’de aktif kullanıcı sayısı 3.7 milyon oldu. Yeni kanallar ve kişiye özel öneriler ile zenginleşen TV+ platformumuzda aylık izleme ise 117 milyon saati aştı. Yine yapay zekâ temelli öneriler sunmaya başlayan Dergilik platformumuz ise sunduğu benzersiz 1.700 dergi ve gazete içeriğiyle dikkat çekmeye devam ediyor” diye konuştu.

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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