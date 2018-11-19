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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer Gökçe
19.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Banka da sorumlu!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Banka da sorumlu!

Tüketici Mahkemesi, satın aldıkları evler teslim edilmeyen çok sayıda kişiyi yakından ilgilendiren önemli bir karar verdi. Dumankaya İnşaat’tan 3 yıl önce aldığı ve teslim edilmeyen konut için, tüketicinin açtığı davada önemli bir karar imza atan mahkeme, dairenin alınması için kredi veren bankayı da sorumlu tuttu. Mahkeme, tüketicinin hem müteahhite hem bankaya ödediği paranın faizi ile iadesine karar verdi.

 

Uluslararası bir şirketin CEO’su olarak görev yapan Özge Göktekin, Dumankaya İnşaat San. AŞ’nin Esenyurt’taki bir projesinden ev almak istedi. Taraflar, 29 Mart 2015 günü sözleşme imzaladı. Dairenin bedeli 141 bin TL olarak kararlaştırıldı. Göktekin 34 bin 250 lirayı peşinat bedeli olarak şirkete ödedi. Göktekin, şirket ile konut projesi finansmanı anlaşması yapan bankadan da 105 bin 750 TL kredi çekti. Dumankaya’nın ödemesi tamamlanırken, Göktekin bankaya aylık ödemelerini yapmaya başladı. Noter huzurunda yapılan sözleşmeye göre dairenin teslim tarihi ise 31 Ağustos 2017 olarak kararlaştırıldı.

PROJE YARIM KALDI

Şirketi iki bloktan oluşan projenin temelini attı ve inşaat sürecine başlandı. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Dumankaya İnşaat’a, kayyum atandı; şirket TMSF yönetimine girdi. Göktekin, bankaya ödemelerini yapmasına karşın, bir süre sonra inşaata hiç bir ilerlemenin olmadığı anlaşıldı. Krediyi veren banka, geçen Eylül ayında, Göktekin’in yaptığı ödemeler için 6 aylık ‘dondurma’ kararı aldı. Taraflar bu durumu imza altına aldı. Göktekin, satın aldığı dairenin teslim edilemeyeceğini düşünerek dava açtı. İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesi’nde geçen Aralık’ta açılan davada, Göktekin’in iki talebi vardı. Talepler, inşaat şirketi ile yapılan konut satış sözleşmesi ve banka ile yapılan kredi sözleşmesinin iptaline ilişkindi.

Banka da sorumlu

YAPILAN ÖDEMELER

Dumankaya İnşaat adına dosyaya sunulan savunmada “Davacının hak sahipliği sürüyor. Sözleşmenin feshi yoluna gidilmesi iyi niyet kurallarına aykırı” denildi. Davalı banka adına yapılan savunmada ise “Bankaya husumet yöneltilemez” denilerek, şirkete yapılan ödemeden sorumlu olmadıkları kaydedildi. Savunma dilekçesinde, bankanın ancak Göktekin’in ödediği 42 bin 362 liralık kısımdan sorumlu tutulabileceği kaydedildi.

Mahkeme, dosyayı bilirkişi heyetine gönderdi. Heyet, Göktekin’e toplamda, faizi ile birlikte 91.527 TL ödenmesi gerektiği kaydedildi. Mahkeme, tarafların savunma ve delillerini topladıktan sonra geçen 27 Eylül’de kararını verdi. Mahkeme, 81 bin 214 liranın Göktekin’e yasal faizi ile ödenmesine hükmetti. Mahkeme, yargılama masraflarını da davalıların üzerine bıraktı. Mahkeme gerekçeli kararında, Göktekin’in zamanında teslim edilmeden daire için, sözleşmeden dönmekten haklı olduğu kaydedildi. 

Banka da sorumlu

ALMAN KONSORSİYUM TMSF İLE ANLAŞMIŞTI

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 21 Haziran’da yaptığı toplantı ile Dumankaya ve Fi Yapı’nın yarım kalan 9 projesini Alman konsorsiyumun tamamlayacağını duyurmuştu. TMSF ile Alman Drees&Sommer, iştirakleri Eurabau ve CPB ile Flagman Capital’dan oluşan konsorsiyum 3 bini Dumankaya olmak üzere 8 bin 164 mağdur ailenin yarım kalan evlerini tamamlayacaktı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, toplantıda her iki firmanın projelerinin tamamlanması için 1.3 milyar liralık kaynak gerektiğini belirterek büyük kısmı Macar Eximbank’tan olmak üzere yurtdışından 450 milyon Euro kredinin tahsil edildiğini, ilk etapta 125 milyon Euro’luk bölümünün kullanılacağını söylemişti.

Banka da sorumlu

KARAR BİNLERCE KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

KARARI değerlendiren Av. Şenol Saltık, “Tüketici Mahkemesi kararında, darbe girişiminin ve inşaat sektöründeki yavaşlamanın mücbir sebep olamayacağı ve yüklenicinin taahhütleri yerine getirmek zorunda olduğuna hükmetti. Mahkeme, aksi takdirde tüketici tarafından ödenen bedelin tüketiciye iade etmek zorunda olduğa karar verdi. Bağlı kredi veren bankanın da iade yükümlülüğü konusunda, kredi tutarı kadar sorumluluğu olduğu mahkeme hüküm altına alındı. Karar benzer durumda olan binlerce kişiyi ilgilendiriyor” dedi.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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