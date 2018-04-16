İnşaat devi battı: Kraliyet ailesi de ortada kaldı!

YARIM asrı aşkın bir süredir Türkiye’de yaklaşık 220 proje gerçekleştiren İnanlar İnşaat için yolun sonuna gelindi... Hürriyet’in gündeme getirdiği gibi şirketin patronu yurtdışına yerleşti ve şirketin faaliyetleri durdu. Hürriyet’in bankacılık çevrelerinden edindiği bilgilere göre şirketin bankalara olan borcu 215 milyon lira seviyesinde. Bazı bankalar icra takibi için harekete geçti.

İnanlar İnşaat patronu Serdar İnan 15 Nisan akşamı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şirketin kapısına kilit vurulduğunu bizzat açıkladı. Serdar İnan, yurtdışında olduğunu, şirketinin iflasını istediğini dile getirdi. Peki bu durumda İnanlar’ın müşterilerin durumu ne olacak? Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul’da Bağdat Caddesi, Zekeriyaköy, Çekmeköy, Halkalı ve Beylikdüzü’nde satışı süren 12 proje var. İnşaat aşamasında olan ve büyük oranda tamamlanan tek bir proje var. Beylikdüzü’nde yer alan projede 149 konut ve 44 mağaza var. Firmanın inşası biten projelerinde de banka ipotekleri nedeniyle tapuların teslim edilememe sorunu gündemde.

EV ALANLAR NE OLACAK?

İnanlar İnşaat’tan ev alan ancak tapusunu alamayan vatandaşların durumunu Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz’a sorduk. Kiraz hem inşaatı süren projeler, hem de biten ama tapusunu alamayanlar için süreci yorumladı.

Kiraz’ın verdiği bilgilere göre hem arsa sahipleri hem de tüketiciler için kritik nokta inşaatın fiili tamamlama oranının ne olduğu. İlk adım olarak Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak seviye tespiti yapılması gerektiğini belirten Kiraz, “Eğer fiili tamamlama oranı yüzde 90 seviyesi ve üzerinde ise artık arsa sahipleri mevcut sözleşmeyi geriye etkili olarak fesh edemeyecekler. Yani iptal edemeyecek. Sadece tazminat hakkı oluşacaktır. İnşaatın mevcut seviyesi fiili tamamlama oranı yüzde 90 seviyesinin altında ise bu durumda arsa sahipleri sözleşmeyi iptal edebilir. Bu noktada müteahhite geçen tapular da iptal edilecek ve müteahhitin 3. kişilere (tüketicilere) yapmış olduğu devirler ve tapu tescilleri de iptal edilecek. Tüketiciler açısında da durum fiili tamamlama oranına göre değişir. Fiili tamamlama oranı yüzde 90 ve üzerindeyse tüketiciler tapularını alır” diye konuştu.

TAPU BEKLEYENLERİN DURUMU

Bir de evleri teslim alan ama tapusunu alamayanlar var. Kiraz bu mağdurlar için de durumu şöyle özetledi: “Taşınmazı satın almış kişiler eğer edimlerini yerine getirmişse (müteahhit evi inşa etmiş ve teslim etmiş, tüketici evin bedelini ödemişse) ve tüketici bu evde oturuyor ise artık ne müteahhit ne de arsa sahipleri artık bu sözleşmeler geçersizdir diyemeyecektir.

Ev alanların dava açmaları halinde tapuları iyi niyet kuralı çerçevesinde verilecektir. Arsa sahipleri de bu davada ‘biz bu sözleşmenin tarafı değildik’ diyemezler. İpotek ayni bir hak sağlar eğer müteahhit bu şekilde bir ipotek tesis etmiş ise bu taşınmazlar her ne şekilde tüketiciye tescil edilse de ipotekli olarak tescil edilecektir. İpoteğin kaldırılması mümkün değildir. Ancak taşınmaz üzerinde haciz var ise hacizler kaldırılabilir. Vatandaşlar bu konuda dava açıp tapularını aldıktan sonra ellerindeki mahkeme kararı ile icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine başvurarak hem ipoteğin hem de hacizlerin kaldırılmasını dava etmeli. Ancak özel bir durum yok ise ipoteğin kaldırılması kolay değil.”

YATI YUNANİSTAN’DA

Serdar İnan dün yaptığı açıklamada, sahip olduğu yatı ve otomobilin de Türkiye’de olduğunu duyurmuştu. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre İnan’ın yatı Yunanistan’da demirli. İnanlar İnşaat’ın 215 milyon lira seviyesinde olan borcu için bankalar geçen hafta kredileri geri çağırırken, bazı bankaların da icra takibi başlattığı öğrenildi.

İFLAS DURUMUNDA NE OLACAK?

SERDAR İnan’ın da açıkladığı gibi, İnanlar İnşaat için bundan sonraki aşama iflas… Şirketin iflası için ya doğrudan İnanlar İnşaat avukatları mahkemeye başvuracak veya alacaklılardan biri şirketin iflasını talep edecek. Mahkemenin iflas kararı vermesi durumunda iflas masası oluşacak. Oluşan iflas masası, şirketlerin varlıklarını satarak borçları ödemeye çalışacak. Ödeme planında ise öncelikle kamuda. Kamunun SGK, vergi gibi alacaklarının ödenmesi öncelik. İkinci sırada ipotekli alacaklıların ödemesi yapılacak. Üçüncü aşamada şirket çalışanlarının parası, son aşamada ise şirketten alacaklı olan kişi veya şirketlerin ödemesi yapılacak.

KATAR KRALİYET AİLESİ DE EV ALDI

İNANLAR İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan, 2 yıl önce Hürriyet gazetesine yer alan haberde Beylikdüzü’ndeki yatırımını anlatmıştı. E5 üzerinde 40 katlı 150 metre yükseklikte bir bina inşa ettiğini anlatan İnan, Katar kraliyet ailesine de projeden 8 milyon lira değerinde 3 kat sattıklarını dile getirmişti.



İnanlar İnşaat'ın temeli bundan 53 yıl kadar önce atıldı.



SERDAR İNAN NE DEDİ?

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ertesi günü şirketinin kaderinin değiştiğini ve FETÖ üyeliği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra şirketin maddi-manevi yıkıma uğradığını belirten Serdar İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İnanlar’ın 150 milyon TL ödenmiş sermayesi vardır ve elindeki malların değeri bu zan olmaz ise yaklaşık 300 milyon değerindedir. Arabam teknem dahil şirketin tüm varlıkları Türkiye’dedir. Şirketimizin malvarlığı rahatlıkla borçlarının kapanmasını sağlayacak seviyededir. Bu sebeple şirketimizin üzülerek iflasını istiyorum, ilgili resmi makamlardan ricam işlemlerin bu yönde yapılmasıdır, böylece hak sahipleri alacaklarını rahatlıkla alabileceklerdir.”

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