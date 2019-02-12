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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
12.02.2019 - 07:31, Son Güncelleme:

Banka bilgilerini ele geçirenler yakalandı

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Banka bilgilerini ele geçirenler yakalandı

20 bin kişinin banka bilgilerini ele geçirip, 400 bin TL dolandıranlara yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Denizli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda bankaların isimlerini kullanarak oluşturdukları sahte elektronik posta adresleriyle kişilerin bilgilerini ele geçiren ve yaklaşık 400 bin TL dolandırıcılık yapan 7 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada ele geçirilen bilgisayarlarda 20 bin kişiye ait banka bilgileri bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden kişilerin banka bilgilerini ele geçirip, dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Denizli merkezli dolandırıcılık olayının Türkiye genelinde yapıldığının belirlemesi üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelilerin bankaların isimlerini kullanarak elektronik posta gönderdikleri kişilerden gelen cevaplarla bilgileri ele geçirdiklerini tespit etti. Yöntemi tespit eden ekipler, Denizli’de 3 kişinin bu yöntemle 9 bin lira dolandırıldığını belirledi. Olaya karışan 7 şüphelinin yerini tespit eden polis, geçen Cuma günü harekete geçti. Denizli merkezli, İstanbul, Antalya, Kocaeli, Osmaniye ve Kastamonu’da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüpheliler E.D., O.T., E.K., Ö.Y., Ç.K., A.Ç. ve Y.S.A. gözaltına alındı.

20 BİN KİŞİNİN BANKA BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarında bulunan hard disk, dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu. Ayrıca bilgisayarlarda yapılan incelemede yaklaşık 20 bin kişiye ait banka bilgileri ele geçirildi. Şüphelilerin, bu yolla 3’ü Denizli’de olmak üzere çok sayıda kişinin hesabından para çekerek, yaklaşık 400 bin TL dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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