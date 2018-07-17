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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.07.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

Bank of America net kârını yüzde 33 arttırdı

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Bank of America net kârını yüzde 33 arttırdı

Bank of America'nın ikinci çeyreğindeki net kârı yüzde 33,3 artış göstererek 6,8 milyar dolar oldu.

ABD'Lİ yatırım bankalarından Bank of America bu yılın ikinci çeyreğinde net kârının arttığını duyurdu.

Bank of America'dan yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki net kârın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,3 artış göstererek 6,8 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2017'nin ikinci çeyreğinde 5,1 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 düşüş göstererek 22,6 milyar dolara geriledi. Geçen senenin nisan-haziran döneminde Bank of America'nın geliri 22,8 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına kârı ise geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,44 dolar iken bu yılın aynı döneminde 0,63 dolara yükseldi.

Şirketin bu yılki ikinci çeyrek bilançosunun güçlü gelmesinin ardından New York borsasında hisse başına değeri bugün yüzde 4,3 artış göstererek 29,78 dolardan günü tamamladı.

 

 

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