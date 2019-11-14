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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.11.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Bandırmalı balıkçılar palamut ve lüfere hasret

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Bandırmalı balıkçılar palamut ve lüfere hasret

Bandırma Balık Hali'ne ekim ayında getirilen balık miktarında geçen senenin aynı dönemine göre palamutta yüzde 97, lüferde yüzde 74'lük düşüş, hamsi, sardalya ve istavritte ise yüksek oranlı artışlar kaydedildi.

Denizlerde av sezonunun başladığı 1 Eylül'den itibaren Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hale getirilen palamut miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97, lüfer miktarı ise yüzde 74 geriledi.

Hamsi, sardalya ve istavrit bolluğuyla yüzleri gülen Bandırmalı balıkçılar, palamut ve lüferden umduğunu bulamadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'ne getirilen palamut miktarı geçen senenin aynı dönemine göre 218 bin 950 çiftten 7 bin 101 çifte, lüfer de 22 bin 514 adetten 5 bin 956 adede düştü. Palamutta yüzde 97, lüferde yüzde 74'lük azalma oldu.

Aynı dönemde bazı çeşitlerde ise balıkçıları memnun eden artışlar görüldü. Geçen ay balık haline 20 bin 270 kasa hamsi, 11 bin 45 kasa sardalya, 4 bin 403 kasa da istavrit getirildi. Ekim ayında, geçen senenin aynı dönemine göre hamside yüzde 81, sardalyada yüzde 179, istavritte ise yüzde 84'lük artışlar kaydedildi.

Tezgahlarda hamsinin kilogramı 20, istavritin 10-20, sardalyanın ise 10 liradan satılıyor.

"SOFRALARIN OLMAZSA OLMAZI HAMSİ"

Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık, AA muhabirine, bu yıl hamsinin bereketli olduğunu, palamudun ise yüzleri güldürmediğini söyledi.

Hamsiyi, sofraları olmazsa olmazı, çok lezzetli bir balık çeşidi olarak nitelendiren Işık, "Geçen sene ekim ayında 11 bin 45 kasa halimizde işlem görürken, bu sene 20 bin 270 kasayla hamsi başrolü oynuyor. Palamudun bu saatten sonra olacağını sanmıyorum. İnsanlarımız sardalya, istavrit ve hamsi ile sofralarını şenlendirecek." dedi.

Balıkçılıkla ilgili yasal düzenlemelere değinen Işık, avcılıkta ışık kullanılmasından yana olduklarını dile getirdi.

Işık, "Hava sıcaklığından dolayı dağınık olarak gezen balığı lamba hariç toplayamıyoruz. Bu sene zaten lamba serbest olduğundan dolayı hamside bu artış görülüyor." diye konuştu.

Bandırma Balık Hali esnafından Cem Tecimen ise bugünlerde Karadeniz'de su sıcaklığının istenilen seviyeye geldiğini vurguladı.

Bölgede 4-5 gün daha sürmesi beklenen lodostan sonra Marmara'da deniz suyu sıcaklığının da aynı düzeye ulaşacağını anlatan Tecimen, "Dolayısıyla balık Karadeniz'den Marmara'ya doğru akacak, balıkta daha fazla bolluk başlayacak." ifadelerini kullandı.

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