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Bandırma'da 10, Balıkesir'de 60 lira! Kilometre farkı cep yakıyor

İHA
13.03.2018 - 10:15 | Son Güncelleme:

Bandırma'da 10 liraya satılan levrek, Balıkesir'de 30 lira ile 60 lira arasında alıcı buluyor.

Balıkesir ve Bandırma arasında balık fiyatı karmaşası yaşanıyor. İl merkezine 100 kilometre uzaklıktaki Bandırma'da levrek 10 liraya satılırken, Balıkesir merkezde ise 30 liradan 60 liraya kadar fiyat değişikliği yaşanıyor. Balıkesir'de balıkçılık yapan Orhan Yıldız, havaların sıcaklığı dolayısıyla bu sene balık olmadığını belirterek, Bandırma'da levreğin 10 liradan satılmasının çok zor olduğunu söyledi. Balık fiyatlarının şu an yüksek olduğunu dile getiren Yıldız, "Balık fiyatları yüksek. Sardalye 10, hamsi 20, istavrit 25, levrek 30, 40 ve 60 lira arasında. Çipura ise 50 lira. Barbunlar 50 ve 70 lira arasında satılıyor. Lüfer ise 150 lira" dedi.

Çanakkale levreğinin 60 liradan satıldığını söyleyen Yıldız, yetiştirme levreklerinse 30 ve 40 lira arasında olduğunu söyledi. Bandırma'da 10 liraya satılan levreği kendisinin de alabileceğini söyleyen Orhan Yıldız, "10 liraya levrek varsa bana 10 kasa, hatta 20 kasa göndersinler. 10 liraya balık çok. Sardalya bile bugün 10 lira" şeklinde konuştu.

Bandırmalı balıkçı Cem Tecimen ise iklimlerin sıcak gitmesi dolayısıyla bu sene hamsi, istavrit ve çinekop fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyerek, "Halkımız daha çok iri balığa yöneldi. Levreğin 10 liraya düşmesi ile birlikte iri balığa akın başladı. Levrek balığının şu an tanesi 10 liraya satılıyor. Herkesi levrek yemeğe davet ediyorum. Bir Levrek yarım kilo geliyor" şeklinde konuştu.

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