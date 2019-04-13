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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
13.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Banabi şey lazım

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Banabi şey lazım

Yemeksepeti, rekabeti yeni bir noktaya taşıyor. Yemek siparişinin yanı sıra market siparişi işine de giren Nevzat Aydın ve ekibi ‘banabi’ adıyla kurdukları yeni girişimin heyecanı içindeler. Pembe logosu, marketlere eşit ama rakibinden yüzde 20 ucuz ürün iddiasıyla Aydın yeni bir maceraya atılıyor.

TÜRKİYE’nin en başarılı internet girişimlerini saymaya kalksak ilk sırada hemen Yemeksepeti’ni söyleriz. Yaklaşık 20 yıl önce Nevzat Aydın ve arkadaşları tarafından kurulan Yemeksepeti, online yemek siparişi konusunda önemli bir dönemin kapısını açtı. Hatta 589 milyon dolara Delivery Hero’ya satılarak dünya çapında dikkat çekmeyi başardı. Online dünyada büyük bir başarıya imza atan Yemeksepeti’nde şu sıralar yepyeni bir heyecan yaşanıyor. Şirketin CEO’su Nevzat Aydın’ın deyişiyle “kafayı taktıkları” bir yeni alana giriyorlar. ‘Banabi’den bahsediyoruz. Yemeksepeti artık yemeğin yanı sıra market siparişi de almaya başladı. Yani dev süpermarket zincirlerine, mahalle bakkallarına ve bu alanda 2-3 yıldan beri bulunan rakiplerine meydan okuyor. Biz de Banabi’yi konuşmak için şirketin İstanbul Levent’teki yeni merkezi olan Yemeksepeti Park’ta Nevzat Aydın ile bir araya geldik.

YÜZDE 20 UCUZ

Banabi’nin heyecanı daha Yemeksepeti Park’ın girişinden belli. Baştan sona Banabi’nin renkleri olan pembe ile dekore edilmiş. Nevzat Aydın’ın heyecanını ise tahmin bile edemezsiniz. Nevzat Aydın ile buluşur buluşmaz hemen cebin akıllı telefonunu çıkardı ve Banabi’yi anlatmaya başladı: “Banabi, Yemeksepeti uygulaması içinde. Yemeksepeti uygulamasını artık bir ‘Süper Uygulama’ olarak konumlandırıyoruz. Bundan sonra Yemeksepeti uygulamasını açan kullanıcılara, ‘Market alışverişi mi yapmak, yoksa yemek siparişi mi vermek istiyorsunuz’ diye soruyoruz. Uygulama içinde de tek bir dokunuşla market alışverişi için Banabi’ye geçilebiliyor.”

Banabi şey lazım

Meyve-sebzeden temizlik ürünlerine, şarj kablolarından dondurmaya kadar 2 bin civarında farklı ürünle yola çıktıklarını aktaran Aydın, “Gönderim ücreti 2.5 TL. Minimum sepet tutarı ise 15 TL. 7 ile 15 dakika arasında teslimatı gerçekleştiriyoruz. Bence en önemli farkımız çok daha ucuz olmamız. Rakiplerimizden yüzde 15-20 daha ucuz durumdayız. Kendimize hedef olarak Migros’u belirledik. Buradaki fiyatlarla hemen hemen aynı. Rakiplerimizden ve bakkallardan çok daha ucuzuz. Ürün çeşidimizi ise ilk etapta 2 bin olarak belirledik. İlerleyen dönemlerde bu sayı hızla artacak. Depolarımızın planlamasını daha fazla ürün çeşidine göre yaptık” dedi.

2019’DA 10 ŞEHİRDE

Sadece kredi kartıyla ödeme alan rakiplerinden farklı olarak Banabi’de üç tip ödeme seçeceğine sahip olduklarını ifade eden Aydın, şunları anlattı: “Online kredi kartı, kapıda kredi kartı ve nakit seçeneklerini kullanıcılara sunuyoruz. Rakiplerimizin aynısını yapamayız, daha iyisini yapmalıyız dedik. Çıtayı ödeme alanında da daha yukarı koyduk.”

Banabi şu anda İstanbul Avrupa Yakası’nda hizmet vermeye başladı. Ürünlerin çıkış yaptığı depo sayısı ise 6. Hedefi büyük tuttuklarına vurgu yapan Aydın, “Bu yıl sonuna kadar 80’e çıkarmayı planlıyoruz. 1 ay içinde İstanbul Anadolu Yakası devreye giriyor. Yıl sonuna kadar da 10 şehirde Banabi üzerinden sipariş verilebilecek. 8 ayımız var. Hedef 10 ilde açmak. Rakibimizin 4 yıldan beri sadece İstanbul’da olduğunu düşünecek olursak, bu iddialı bir hedef. Biz iddialı şeyleri severiz. Kendimize büyük hedef koymayı severiz. Elimizden geleni yapacağız bunun için.” 

BAŞARILI OLURSA GÖZÜ YURTDIŞINDA

AYDIN, başarılı olma durumlarında Banabi’yi hemen yurtdışına açacaklarını ifade ederek, “Delirvery Hero tarafı da büyük bir heyecanla bekliyor. Direkt olarak yurtdışındaki operasyonlara bağlamak istiyorlar. Delivery Hero tarafı çok destekledi. Sonuna kadar bizim arkamızdalar. Onlar tarafında da büyük bir heyecan yaşanıyor” dedi.

1.300’DEN FAZLA ÇALIŞANI OLACAK

İlk aşamada 200 kuryeleri olduğunu ifade eden Aydın, şunları söyledi: “Yıl sonuna kadar 1.000 kurye ve 300’den fazla Banabi çalışanı olacak.”

20 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPTI

FIRSAT gördükleri alanlarda hemen atılımlar yaptıklarını belirten Aydın, “Banabi bunlardan biri oldu. 20 milyon dolar civarında bir yatırım gerçekleştirdik. Aklımıza yatan başka yeni modeller olduğunda onları yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Banabi şey lazım

YEMEK SİPARİŞİNİN ÖTESİNE GEÇİYOR

BANABİ’ye ilk adımını 2 yıl önce ‘Vale’ servisiyle attıklarını söyleyen Aydın, “Daha önce lojistik ve perakendeye hiç girmemiştik. Vale ile 2 yıl önce paket servisi olmayan restoranlardan gidip yemeği alıp teslim etmeye başladık. Bu bizim için lojistiğe ilk attığımız adımdı. Oradaki tecrübemizle bundan sonra artık insanların en ciddi temel ihtiyaçlarından biri olan yemeğin ötesinde market alışverişine de girme kararı verdik. Burada rakiplerimiz var. Getir var. Bu sektörün kurucusu diyebilirim. Benzer, ancak daha iyi yapmamız gerekenler vardı. Biz de bunu yaptık. Çıtayı yükseğe koyduk” dedi.

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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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