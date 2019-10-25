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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.10.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Balkanlara ihracat 10 milyar dolara dayandı

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Balkanlara ihracat 10 milyar dolara dayandı

Türk şirketlerinin Balkan ülkelerine yaptığı ihracat, bu yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 9 milyar 819,4 milyon dolara ulaştı.

Balkanlar coğrafyasına ihracat yılın 9 ayında yüzde 3,7 artarak 9 milyar 819,4 milyon dolara ulaşırken, Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat 2 milyar 868,3 milyon dolarla Romanya'ya gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere Balkan coğrafyasına yılın 9 ayında 9 milyar 819,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 9 milyar 470,2 milyon dolar düzeyinde bulunurken, geçen bir yıllık süreçte Balkanlar coğrafyasına ihracat yüzde 3,7'lik artış kaydetti.

Söz konusu dönemde Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat 2 milyar 868,3 milyon dolarla Romanya'ya gerçekleştirildi. Romanya'yı 1 milyar 877,6 milyon dolarla Bulgaristan, 1 milyar 551,9 milyon dolarla Yunanistan ve 1 milyar 233,4 milyon dolarla da Slovenya takip etti.

Aynı dönemde Sırbistan'a 683 milyon dolar, Arnavutluk'a 345,3 milyon dolar, Bosna Hersek'e 331,8 milyon dolar, Hırvatistan'a 299,5 milyon dolar, Makedonya'ya 287,6 milyon dolar, Kosova'ya 245,2 milyon dolar ve Karadağ'a 95,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI KARADAĞ'A

Balkan coğrafyasına gerçekleştirilen ihracat, bu yılın ocak-eylül döneminde 2018'in aynı sürecine göre 8 ülkede arttı, 3'ünce ise düşüş kaydetti. Bu dönemde en fazla ihracat artışı ise yüzde 87 ile Karadağ'da kaydedildi. Karadağ'a ihracat geçen yılın 9 ayında bulunduğu 51,3 milyon dolar düzeyinden, bu yılın aynı döneminde 95,8 milyon dolara çıktı.

Karadağ'ın ardından Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat artışının yaşandığı ülke yüzde 18 ile Slovenya oldu.

Söz konusu dönemde Arnavutluk'a yüzde 17,4'lük, Kosova'ya yüzde 10,7'lik, Sırbistan'a yüzde 6,5'lik, Bosna-Hersek'e yüzde 6,2'lik, Yunanistan'a yüzde 1,9'luk, Romanya'ya yüzde 0,9'luk ihracat artışı yaşandı.

Bu yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre ihracat düşüşü yaşanan ülkeler ise yüzde 0,7 ile Makedonya, yüzde 3,1'le Bulgaristan ve yüzde 3,8'le Hırvatistan şeklinde sıralandı.

BALKANLAR'A İHRACATIN YÜZDE 46'SI İSTANBUL'DAN

Balkan ülkelerine yılın 9 ayında gerçekleştirilen ihracatın iller bazında dağılımına bakıldığında, İstanbul'dan bu coğrafyaya gerçekleştirilen dış satımın 4 milyar 477,9 milyon dolar olduğu görüldü.

İstanbul bu tutarla, Balkan ülkelerine gerçekleştirilen 9 milyar 819,4 milyon dolarlık ihracatın yüzde 45,6'sını tek başına sırtladı.
İstanbul'un ardından Balkan ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren iller, 1,4 milyar dolarla Kocaeli ve 1 milyar 24,2 milyon dolarla Bursa şeklinde sıralandı.

EN ÇOK İHRACAT OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN

Balkan coğrafyasına 2019'un ocak-eylül döneminde ihracat gerçekleştiren sektörlerde dış satım büyüklüğü açısından başı otomotiv endüstrisi çekti. Bu dönemde sektörün Balkan ülkelerine ihracatı 2 milyar 191,8 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Otomotivi, 1 milyar 451,7 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 87,4 milyon dolarla çelik, 787,8 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri, 668,1 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörü izledi.

Bu dönemde Balkan ülkelerine en az ihracat yapan sektör ise 3 milyon 699 bin dolarla süs bitkileri oldu.

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