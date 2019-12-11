Balıkta uygun fiyat, yüksek arz için "yasaklara riayet" uyarısı

anakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, balık fiyatlarının yüksek seyrettiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde bakanlığımızın koymuş olduğu yasaklar daha da çok önem arz etmekte. Yasaklara uyulması halinde hem balık fiyatlarının düşeceğine hem de daha çok balık yakalanacağına inanıyoruz." dedi.



Özkurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki balıkların göçünün bu sene geciktiğini ifade etti.



Hava sıcaklıklarının uzunca bir süre mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle balığın Çanakkale Boğazı'nda kaldığını dile getiren Özkurnaz, havanın soğumasıyla birlikte özellikle lüferin bölgesinde hareket etmeye başladığını söyledi.



Özkurnaz, "Şu anda lüferin kilogramı 130 liraya kadar çıkıyor. Çipura 80, uskumru 50, en ucuz ürünümüz kupa balığı da 20 liradan satılıyor. Balıkçılıkta bu sene beklediğimizi bulamadık. Tabii bizim de amacımız balıkçının para kazanabilmesi ve bol balık avı." dedi.



Fiyatlar yüksek seyrettiği için balıkçıların kazancının çok düşük olmadığını ifade eden Özkurnaz, balık avında miktarın yaklaşık bir aylık süreçte memnun edici düzeye ulaşacağını öngördüklerini dile getirdi.



MARMARA'DA İSTAVRİT VE KUPA BOLLUĞU



Özkurnaz, "Önümüzdeki dönemde bakanlığımızın koymuş olduğu yasaklar daha da çok önem arz etmekte. Yasaklara uyulması halinde hem balık fiyatlarının düşeceğine hem daha çok balık yakalanacağına inanıyoruz." diye konuştu.



Özellikle Marmara Denizi'nde en fazla avlanan balıkların istavrit ve kupa türü olduğunu belirten Özkurnaz, bu iki çeşitte fiyatların daha da gerileyeceğini söyledi.

Çanakkale Balık Hali'nde kilogram bazında çinekop ve levrek 50, tekir 35, istavrit ve hamsi 30, mezgit ve zargana 25, kupa ve kefal 20, sardalya 15 liradan, palamudun ise tanesi 40 liradan satılıyor.