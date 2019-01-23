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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.01.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Balıkçıların yeni umudu oldu! Kilosu 1 TL

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Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, sazan balığının azalması üzerine umutlarını piyasa değeri çok fazla olmayan Çin sazanına bağladı.

Türkiye'nin en önemli tatlı su ürünleri üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde, kilogramı 1 liradan verilen Çin sazanı, balıkçıların yeni umudu oldu.

Beyşehir Gölü'nde geçimini balıkçılıkla sağlayan ve pullu sazan ile levrek popülasyonunun azalması üzerine yeni arayışlar içerisine giren balıkçılar, gölün istilacı türlerinden olan ancak ekonomik değer taşımayan Çin sazanı yurt dışından ilgi görünce yönünü bu balığa çevirdi.

Gölden bolca çıkan Çin sazanı için ağ atmaya başlayan balıkçılar, avladıkları balığı kilogramı 1 lira karşılığında alıcılara teslim ediyor. Kış mevsimi ile birlikte avlanma miktarının fazla olması ise balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Gölde balıkçılık yapan Öcal Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'nde diğer türlerin avlanamaması nedeniyle gözlerini Çin sazanı
avına çevirdiklerini belirterek, "Bugünlerde göl sularından bolca çıkıyor.

Balıkçıların yeni umudu oldu Kilosu 1 TL

Emeğimizin karşılığını alabiliyoruz. Kilosunu 1 liraya veriyoruz. İç piyasada fazla yenen bir balık değil ama ucuzluğu sebebiyle Suriyeliler tarafından çok tüketiliyor. O yüzden, Suriye'ye gönderiliyor." dedi.

Balıkçı Mevlüt Kavaklı ise kendileri için geçim kapısı olan sazan balığının elektroşokla yapılan avlanma ve bilinçsiz avcılık nedeniyle azaldığını anlattı.

Levrek popülasyonunun da azaldığını aktaran Kavaklı, "Şu anda açıklarda zaten balık yok. Kıyı kesimlere yoğun Çin sazanı geliyor. Ama bu balığın avı da epey zahmetli oluyor. Ağı sermesi de takılan balığı toplaması da bir dert. Toplarken ağımıza da zarar veriyor. Gölün istilacı balığı ama bu mevsimde balıkçıların umudu haline geldi." ifadelerini kullandı.

Balıkçıların yeni umudu oldu Kilosu 1 TL

 

"BUGÜN 6 KASA BALIK VARDI, YÜZÜMÜZ GÜLDÜ"

Ramazan Çelik 15 yıldır balıkçılık yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Daha önce Beyşehir Gölü'nde balık miktarı fazlaydı, bol kazanç elde ediyorduk. Son yıllarda tersine bir durum yaşanıyor. Son 3-4 yıldır elektroşokla yapılan avcılık, özellikle sazan balığını tamamen bitirdi. Sazan artık ağlara vurmaz hale geldi. Artık Çin sazanına talim ediyoruz. Ağlara vuran balık çok olursa para kazanıyoruz, her gün de aynı oranda çıkmıyor. Ama yine de üç beş kuruş evimize ekmek götürebilmek için mesai yapıyoruz. Bugün 6 kasa balık vardı, yüzümüz güldü. İnşallah daha çok avlar, daha çok gelir elde ederiz."

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