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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
19.11.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Balıkçıların yeni geliri: Deniz salyangozu

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Balıkçıların yeni geliri: Deniz salyangozu

Deniz ürünleri ihracatında önemli bir yer tutan deniz salyangozu balıkçıların gelir kaynağı oldu.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından sezona ilk olarak palamut avı ile başlayan balıkçılar, bu balıkta umduklarını bulamayınca hamsi avı dışında deniz salyangozuna yöneldi.

Trabzon’da bazı balıkçılar Karadeniz’de yeterince balık avlayamadıklarından özellikle son yıllarda yoğun bir şekilde ihraç edilen deniz salyangozuna yönelirken salyangozun, ekonomik olarak da yüzlerini güldürdüğünü belirttiler. İhraç edilen deniz salyangozu sayesinde ülke ekonomisine önemli ölçüde döviz girdisi sağladıklarını belirten balıkçılar, teknelerini de salyangoza göre dizayn ettiklerini ifade ettiler.

Balık olmadığı için salyangozun peşinden gittiklerini belirten balıkçılardan Erkan Acuner, tamamen salyangoza yöneldiklerini ifade ederek “Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de sona ermesinin ardından o günden beri tamamen deniz salyangozuna çalışıyoruz. Bu sezon palamut avı çok kısır geçti. Hemen hemen yok denecek kadar az oldu diyebiliriz. Dolayısıyla durum böyle olunca biz de deniz salyangozuna yöneldik. Deniz salyangozu tamamen ihracata yönelik bir ürün. İhracat sayesinde ülkemize döviz girdisi kazandırıyoruz, bu sayede biz de kazanıyoruz. Getirisi de güzel olduğu için peşine düştük” dedi.

"SALYANGOZ ÇIKARTIRKEN DENİZİ TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Salyangoz çıkartırken denizdeki çöpleri de temizlemeye çalıştıklarını belirten Acuner, “Türkiye genelinde salyangoz çıkartan arkadaşlarımızla başlattığımız kampanya kapsamında deniz dibinde bulunan plastik şişeler olsun, diğer çöpleri olsun bunları da çıkartarak denizimizi temizlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla salyangoz çıkartırken denizi de temizliyoruz” diye konuştu.

Trabzon’da bulunan teknelerin günde yaklaşık 25 ton salyangoz çıkardığını tahmin ettiklerini belirten Acuner, “Balık olmayınca mecburen salyangoza umut bağladık. Zaten teknelerimizi ona göre dizayn ettik. Genelde salyangoz çıkartıyoruz. Seneye balık olursa biz de bu sefer balığın peşinden gideceğiz. Bölgemizde bazı balıkçılar günde 500-600 kilo bazen 1 tona kadar salyangoz çıkartabiliyor. Trabzon’da günde yaklaşık 25 ton salyangoz çıkartıldığını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla kazancı balıkçıyı da kurtarıyor ayrıca ülkemize de döviz girdisi de sağlıyor. Genelde İtalya, Fransa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Yaklaşık 20 yıldan beri çıkartılıyor. Ancak son 3-4 yıldan beri daha yoğun şekilde çıkartılıyor. Hafife alınmayacak bir rakam kazandırıyor” şeklinde konuştu.
Öte yandan Doğu Karadeniz’de çıkartılan deniz salyangozunun kilosu 2 TL’den satılırken, batı illerinde ise fiyatı 4 TL’ye kadar çıktığı belirtildi. Çıkartılan salyangozların içi gıda, kabukları ise kozmetik sektöründe kullanıldığı öğrenildi.

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