Balıkçıların limana dönüşleri hüzünlü!

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede birkaç gündür olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu söyledi.

Av sezonunun kısır geçtiğine işaret eden Bayrak, son dönemde avlanan balık miktarında daha da azalma yaşandığını vurguladı.

Tezgahlarda, Gürcistan'da avlanan hamsi ile bölgede dip ağlarıyla avlanan mezgit, istavrit ve tirsi gibi balıkların yer aldığını ifade eden Bayrak, "Balıkçı arkadaşlarımız zor şartlara rağmen denize açılıyor. Ancak dip ağlar vasıtasıyla avlanan balıklar dışında herhangi bir avcılık şu an söz konusu olmuyor. Mezgit, istavrit ve tirsi gibi balıklar az miktarlarda da olsa avlanıyor. Hamsi tamamen bizim bölgemizi terk etmiş durumda. Maalesef tablo bizim adımıza umut verici değil." diye konuştu.

"FİYATLAR DÜŞMÜYOR"

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise balık fiyatlarının yüksek seyrettiğini belirterek, miktarı artmadıkça fiyatların düşmesini beklemediklerini dile getirdi.

Balık fiyatlarının kilogramına göre 10 ile 50 lira arasında değiştiğini kaydeden Gündoğdu, "Bu sezon balık hiç bol olmadığı için fiyatlar yüksek seyretti. Açıkçası balığın az olduğu bir sezonda fiyatların yüksek olması normal. Vatandaş almakta tabii ki zorlanıyor ama bizim de bu fiyatların altında balık satmamız mümkün gözükmüyor." dedi.