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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
18.07.2018 - 14:45, Son Güncelleme:

Balıkçılar yeni sezondan umutlu

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Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Balıkçılar 1 Eylülde başlayacak olan yeni sezon için umutlu. Bu sezon palamutta emarelerin umut verici olduğunu belirten balıkçılar vatandaşın, palamuta doyacağını söyledi.

TRABZON'DA balıkçılık sektörüyle uğraşan Yakup Bektaşoğlu, palamutla ilgili çok güzel emaraler aldıklarını belirterek, bu sezon Türkiye’nin palamuta doyacağını iddia etti.

Bu sezon Palamutta son 20 yılın en verimli dönemini geçirmeyi umut ettiklerini belirten Bektaşoğlu, “Çok güzel bir palamut akını var. Son 20 yılın en güzel palamutu bu sezon gelecek. Bütün Türkiye doyacak. Karadeniz’de Palamut fışkıracak. Emareler sağlam yerden geldi şu anda tek tuk görünüyor ileride bol olacak. Bu sene herkes bol bol yiyecek, yemeyen kalmayacak. 10 numara mükemmel palamut gelecek, tezgahlar dolacak herkes bol bol yiyecek. Tanesi 1-2 TL’ye kadar düşecek” dedi.

BÖYLESİ HİÇ GÖRÜLMEDİ

Bektaşoğlu, şu anda tezgahlarda hiç deniz balığı olmadığına dikkat çekerek yaklaşık 20 yılda ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade ederek, “Son 20 yıldır böyle bir sezon geçirmedik. Şu anda deniz balığı yok” diye konuştu.

Balıkçılardan Zeki Özçilingir, de palamutla ilgili iyi duyumlar aldıklarını ifade ederek, “Palamutta bir ışık var, duyumlar alıyoruz. Trabzon’da şu an yok. İnşallah iyi geçer” dedi.

Şu anda tezgahlarda  hiç deniz balığı olmadığını kaydeden Özçilingir, “Şu anda tamamen kültür balığı satıyoruz. 20-30 yılın en kötü yılını geçiriyoruz. Ramazan’dan beri hemen hemen deniz balığı olmadı diyebiliriz. Yaklaşık 40 yıldır bu sektördeyim böyle bir şey görmedim. Hiç böyle verimsiz sezon geçirmedik” diye konuştu.

 

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