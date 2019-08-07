Balıkçılar 1 Eylül’ü iple çekiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBalıkçılar 1 Eylül’ü iple çekiyor
GeriEkonomi Balıkçılar 1 Eylül’ü iple çekiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
07.08.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Balıkçılar 1 Eylül’ü iple çekiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balıkçılar 1 Eylül’ü iple çekiyor

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Atıf Malkoç, "Deniz suyu mayıs ve haziran aylarında biraz soğuk geçti. Bu sezon palamut pek olmayabilir ama hamsi iyi çıkacak gibi görünüyor” dedi.

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan balık av yasağı, 1 Eylül’de sona erecek. Avlanma yasağının kalkmasına az zaman kala balıkçılar son hazırlıklarına tamamlamak üzere çalışmalarına hız verdi.

Canik Balıkçı Barınağı’nda bulunan balıkçılar, yırtılmış ağlarını tamir ederek ve teknelerinin bakımını yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Denizdeki iklim değişikliğinden dolayı geçen senelere oranla bazı balık türlerinde avlanmanın az olabileceği belirten Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Atıf Malkoç, “Deniz suyu mayıs ve haziran aylarında biraz soğuk geçti. Palamut pek olmayabilir ama hamsi iyi çıkacak gibi görünüyor. Lüfer balığının da iyi çıkmasını bekliyoruz. Karadeniz’in şu an orta tarafları normal sıcaklıkta, kıyıları soğuk durumda. Bundan dolayı bazı balıkların avlanması az olabilir” dedi.

“BALIKÇININ EN BÜYÜK SIKINTILARINDAN BİRİ BALIK BOYLARINDAKİ YASAKLAR”

Yeni sezonda balık boyundan kaynaklanan avlanma yasaklarına da değinen Malkoç, “Sezon başlar, yasaklar da beraberinde gelir. Karadeniz’in diğer ucunda, Rusya tarafında istavrit 12 santimden, bizde ise 13 santimden, onlarda hamsi 5 santimden, bizde ise 9 santimden, çinekop karşı tarafta boy santimi yok, bizde ise 18 santimden avlanıyor. Aramızda olan bu dengesizlik kalkmalı” diye konuştu.

TEKNE HAZIRLIKLARI TAMAMLANMAK ÜZERE

1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyecek balıkçılar tekne hazırlıklarını tamamlamak üzere. Yeni sezondan umutlu olduklarını ifade eden balıkçı Ahmet Salih Malkoç ise “Teknelerimizi boyadık. Ağlarımızın tamiratını yaptık. Allah nasip ederse 1 Eylül’de Vira Bismillah diyeceğiz. Balıkçının her zaman umudu vardır” şeklinde konuştu. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren balıkçılar 1 Eylül’ü iple çekiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Dikkat! İnsan sağlığına zararlı... O eldivenler geri çağırıldı
Son dakika... Dikkat! Rusya ile vizesiz seyahat başladı
Bankalardan satılık konutlar yüzde 25 daha ucuz!
Düşük faize rekor talep