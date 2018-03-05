Balık yağı ve unundan 2 ayda 18 milyon dolar

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yılın iki aylık döneminde en fazla balık yağı ihraç edilen ülkeler arasında ilk 5 sırada Danimarka, Fas, İngiltere, Gürcistan ve Irak’ın yer aldığını söyledi. İhracatın 3 bin 900 tonunun Danimarka’ya gerçekleştirildiğini belirten Gürdoğan, “Fas’a 999 ton, İngiltere’ye 22 ton balık yağı ihraç edildi. Balık yağı ihraç ettiğimiz ülkeler arasında Gürcistan, Irak, Amerika ve Ürdün de yer alıyor. Danimarka’ya gerçekleştirilen ihracattan 7 milyon 995 bin 410 dolar gelir elde edildi” dedi.