Balık tüketimi 7.6 kilograma ulaştı
Türkiye’de kişi başı balık tüketimi 7.6 kilograma ulaşırken, en çok balık kişi başı yıllık 25 kilogramla Karadeniz Bölgesi’nde tüketiliyor.
Kocaman Balıkçılık’ın ‘Türkiye’nin Balık Tüketim Haritası’ başlıklı araştırmasına göre Karadeniz’dekinin aksine Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde balık tüketimi 1 kilogramın altına kadar iniyor. İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde ise yıllık kişi başı tüketilen balık miktarı 16 kilogram. Hem sezonunda bol miktarda avlanmadan, hem de fiyatının daha uygun olmasından dolayı Türkiye’de en çok ‘hamsi’ balığı tüketilirken, onu sardalya ve istavrit takip ediyor. Avlanma sezonunda palamut da çok rağbet görüyor.
İstanbul’da lüfer, mezgit ve palamut gibi bölgesel türler tercih edilirken, yöreye özgü olan kupes ve tirsi ise en çok İzmir’de tercih ediliyor. Ulusal market kanalında işlenmiş balığın neredeyse yarısına denk gelen yüzde 48’lik kısım İstanbullular tarafından tüketiliyor. Bu işlenmiş balıklar arasında palamut, Karadeniz alası, hamsi ve sardalya başı çekiyor. İşlenmiş balık İstanbul’dan sonra yüzde 38 ile en çok Muğla’da, yüzde 7 ile Antalya’da tercih ediliyor. Bu illerin tercihi ise Karadeniz alası, palamut ve hamsi şeklinde sıralanıyor.
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