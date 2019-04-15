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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
15.04.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Balık sezonu kapandı

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Balık sezonu kapandı

1 Eylül’de “Vira Bismillah” diyerek av sezonunu açan balıkçılar, 15 Nisan itibariyle sezonu kapattı. Balıkçı Kenan Balcı, "Çok şükür bu sene çok güzel bir balık mevsimi yaşandı. Halkımız bol balık yerken balıkçılar da bol bol balık tuttu" dedi.

1 Eylül 2018’de “Vira Bismillah” diyerek av sezonunu açan balıkçılar, 15 Nisan itibariyle sezonu kapattı. Gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar için başlayan yasak, kıyı balıkçılığı yapanları etkilemeyecek. Öte yandan yarım asırdır balıkçılıkla uğraşan Kenan Balcı, sezonun iyi geçtiğini, palamut ve hamsinin balıkçı camiasının yüzünü güldürdüğünü ifade etti. 3 sene önce hamsi fiyatlarının 30 TL’ye dayandığını belirten Balcı, bu sene hamsinin fiyatının 7 ile 15 TL arasında değiştiğini dile getirdi.

“HAMSİNİN KİLOSU EN UCUZ DÖNEMİNDE 15 TL’YDİ, BU SENE 7 İLE 15 TL ARASINDA DEĞİŞTİ”

Av sezonunun güzel geçtiğini belirten balıkçı Kenan Balcı, “Büyük gemiler, yasak dediğimiz gırgırlar bugünden itibaren yasak dönemine girdik. Kıyı balıkçılar mesela küçük tekneler, insan gücüyle çekilen ağlar serbest. Çok şükür bu sene çok güzel bir balık mevsimi yaşandı. Özellikle Palamut ve hamsi balıkçı camiasının yüzünü güldürdü. Halkımız bol bol balık tüketti. 3 sene önce örneğin 100 kilo satıyorduk, bu sene 300 kilo sattık. 3 sene öncenin fiyatlarına balık sattık. 3 sene önce hamsinin kilosu 30 TL’ydi. En ucuz döneminde on 15 TL’ydi. Bu sene 7 ile 15 TL arasında değişti. Halkımız bol balık yerken balıkçılar da bol bol balık tuttu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Gemicilerimize ve balıkçılarımıza mazotu yarı yarıya ucuzlatarak balıkçılarımız açık denizde rahat avlama yaptı. Balığın büyüyüp yumurta yapmasını bekleyelim. Yumurta yapmadan balığı tutarsak iflah olmayız. Kazanç kapımızı kapatmamak için, yavru balık bir de zamanı olmayan balıkları yakalamayalım” diye konuştu.

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