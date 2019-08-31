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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EMRE ESER
31.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Balık için kanun değişikliği şart

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Balık için kanun değişikliği şart

Son dönemde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre ve sürdürülebilirlik tartışmaları zirve yaptı.

Bu tartışmaların en önemli gündem maddelerinden biri de dünyadaki deniz ve okyanusların hızla kirlenmesiyle canlı varlığının tehlikeye girmesi. Türkiye’nin de denizlerini ve buradaki canlı varlığını korumak için acil bir adım atması gerektiğini belirten TİM Sektörler Konseyi üyesi ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkan vekili Ahmet Tuncay Sagun, “Su ürünleri ve balık avcılığının kurallarını belirleyen kanun 1973 yılında yazılmış. Bu çok eskide kaldı. Bu şartlarda yapılan faaliyetler denizlerimizi büyük tehlike altında bırakıyor. Bu kanunun yenilenip düzensiz yapılan faaliyetleri için cezalar arttırılmalı. Balıkçılıkta uzmanlaşma zorunlu hale getirildikten sonra sınıflandırmaya geçmek gerekiyor. Kullanılan ekipmanlar canlı varlığına zarar veriyor. Çevre ve sürdürülebilir bir balıkçılık için bunun düzeltilmesi lazım” şeklinde konuştu.

HAMSİ KAZANDIRACAK

Bu yıl Türk denizlerinde büyük bir hamsi bolluğunun yaşanacağını söyleyen Sagun, “Doğanın kanunlarına bakarsak bu yılın hamsinin yılı olacağını söyleyebiliriz. Av mevsimin başlaması ile beraber balıkçıların hamsi, istavrit ve lüfer dolu tekneler ile dönmesini bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda hamsiyi tutan da satan da çok kazanacak. Bunun aksine palamut geçtiğimiz yıllara göre biraz daha az olacağı için fiyatlar yüksek kalacak. Son dönemde denizlerimize gelen akın balıklarında da bir azalma var. Mesela yeni yapılan 3. köprünün ışıkları balıkların Boğaz’dan geçmesini engelliyor. Balıkçıların daha verimli bir av için uygun zamanda uygun yerde olması gerekiyor” dedi. 

Balık için kanun değişikliği şart

CUMHURBAŞKANI AÇIYOR

GIRGIR ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan 2019’da kapanan genel av sezonu, 1 Eylül’de açılacak. Akdeniz’de avcılık yapan balıkçılar için ise av sezonu 16 Eylül’de başlayacak. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Poyrazköy’de ‘2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış’ programı düzenlenecek.

1 MİLYAR DOLARI GEÇİYORUZ

TÜRKİYE’NİN su ürünlerinde yurtdışına yaptığı ihracatın her yıl gittikçe arttığını ve bu alanda çift haneli bir büyüme yaşadıklarını açıklayan Sagun, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl 958 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu yıl 1 milyar doları çok rahat geçeceğiz. Bu alanda çok başarılı gidiyoruz. Türkiye’nin kilogram başına ihracatı ortalama 1.28 dolarken bizde bu ortalama 5.69 dolar. Yani katma değeri çok yüksek. Bu kültür balıkçılığı sayesinde oluyor. Ama bu noktada daha başarılı bir ihracat için de işletmelere verilen nakdi desteğin kaldırılmasını istiyoruz. Akdeniz’de Yunanistan’ın elinden liderliği aldık. Karadeniz’de ürettiğimiz somon. ABD, Avrupa ve Japonya pazarında yok satıyor. Ürettiğimiz orkinos, levrek ve alabalık girdiği her yeni pazarda alıcının ilk tercihi oldu. Hollanda, İtalya, Rusya, Almanya, Japonya, Yunanistan, Birleşik Krallık, İspanya, ABD ve Çin en güçlü pazarlarımız. THY’nin yaygın ağı sayesinde rekabet gücümüz çok yüksek.”

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