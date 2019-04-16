Balık fiyatlarında son hafta uyarısı
İZMİR’deki Kemeraltı Çarşısı’nda bereketli bir sezonu geride bırakan balıkçı esnafı, av yasağının başlamasıyla birlikte fiyatlarda artış beklediklerini dile getirdi. Esnaf, balık fiyatlarının bir hafta sonra iki katına yaklaşacağını söyledi.
Denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar için genel av yasağı başladı. 15 Nisan 2019 tarihi itibariyle başlayan yasaklar Eylül ayına kadar devam edecek. Denizlerde balık avı yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar yeniden denize açılabilecek ve avlanma süreci başlayacak. Balıkta yeni av sezonu 1 Eylül'de başlayacak.
Av yasağının başlamasıyla birlikte balık fiyatlarının yükseleceğini söyleyen Kemeraltı Çarşısı’ndaki Havra Sokağı esnafı, uygun fiyatla balık almak isteyen vatandaşları acele etmeleri konusunda uyardı. Bereketli bir sezon geçirdiklerini belirten balıkçılardan Hasan Tarkan, 15 Nisan’dan itibaren, artık bu çeşitliliği bulamayacaklarını dile getirdi. Tarkan, "Bu sezon çok çeşit balık vardı ama bugünden itibaren o çeşitleri bulamayız. Tezgahlarımıza bütün balık çeşitleri geldi. Çinekop, palamut, tekir barbunu, sardalya ve hamsi çok bereketliydi. Bilinçli tüketici gelip balığını aldı. Fazla alanlar derin dondurucuda sakladı. Ama bundan sonra çeşitler azalacak, fiyatlar yükselecek" dedi. Sardalyanın kilosunu 10-12 lira, hamsiyi ise 10-15 liradan sattıklarını belirten Tarkan, "Yasaklar başlayınca haliyle bu fiyatlar artacak. Bu haftadan sonra bu fiyatları bulamazsınız. Sardalya 20, hamsi 25 liraya kadar çıkar. Çipura ve levrek dışında kültür balıkları da yükselir. Çeşit azalınca talebe bağlı fiyatlar yükselir. Temmuzda trollerin yasağı bitiyor. Eylülde de gırgır yasağı bitiyor" diye konuştu.
’BALIKLAR TAMAMEN BİTMEZ’
Av yasağı nedeniyle işlerin otomatik olarak azalacağını söyleyen Mesut Yedikardeşler ise "Bugünden sonra levrek, çupra, alabalık, lopez gelir. Av yasağı ile balıklar tamamen bitmiyor. Büyük kayıklar yasak, küçük kayıklar yine çıkar. Sezon çok güzeldi. Herkes para kazandı" dedi.
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