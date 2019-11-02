Balık ekmekçiler şimdilik yerinde
Eminönü’nde balık ekmek satışı yapan bir esnafın, kira kontratının son bulması üzerine bulunduğu alanı tahliye etmesini isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aleyhine ‘yürütmenin durdurulması’ talebiyle açtığı davayı kabul eden mahkeme, 30 gün içinde yeniden karar verilmek üzere yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Talep dilekçesinde, Arif Hikmet İlke'nin Fatih ilçesi Galata Köprüsü ile Turyol iskelesi arasında bulunan 3 nolu balık ekmek satış yeri kiracısı olduğu belirtilerek, İBB Emlak Yönetim Daire Başkanlığı'nın 18 Ekim'de, ‘taşınmazın kira süresinin 1 Kasım 2019 tarihinde sona ereceği ve kira süresinin uzatılmayacağı’ uyarısında bulunarak, taşınmazın boş ve işgalsiz olarak belediyeye teslim edilmesi talebinde bulunduğu aktarıldı. Dilekçede, belediye yazısında, iş yerinin tahliye edilmemesi halinde, 2886 sayılı kanunun 75. maddesine göre Mülki İdare Amirliğince tahliyenin gerçekleşeceğine ilişkin uyarı verildiği de bildirildi. Talebi değerlendiren idare mahkemesi, iptali talep edilen işlemin konu itibarıyla uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğunu belirterek, “Davacının birinci savunması ile ara karara yanıt alındıktan veya savunma ve ara kararına cevap süresi dolduktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmiştir” denildi. Davacı ile davalı İBB arasında imzalanan kira kontratının onaylı bir örneğinin davalıdan istenilmesine de karar veren idare mahkemesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca, 30 gün içerisinde ara kararı gereğinin yerine getirilmesi gerektiği ve karara karşı tebliğden itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurulabileceği hususlarını da kararında hatırlattı.
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