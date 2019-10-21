Balığa talep arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBalığa talep arttı
GeriEkonomi Balığa talep arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
21.10.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Balığa talep arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balığa talep arttı

Balık fiyatlarının düşmesiyle vatandaşın talebi arttı. Vatandaşlar en çok ızgaralık balıkları tercih ediyor. Balık tezgahları dolunca fiyatlar düşmeye başladı.

Balık fiyatlarının yurt geneli ile birlikte Denizli’de de düşüşe geçmesiyle vatandaşlar balık haline akın etti. Halde en çok satılan balık türlerinin ise fiyatlarından ve lezzetinden dolayı hamsi, sardalye ve istavrit olduğunu belirtti.

Denizli balık fiyatları vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı. Fiyatlardan memnun olan vatandaşlar gibi diğer memnuniyet yaşayan kesim ise balık bolluğu dolayısı ile esnaflar oldu. Kentte balık fiyatlarının düşmesi ile vatandaşlar hale yoğun ilgi gösterirken balıkçı esnafı Ferhat Tak, hamsi ve sardalya gibi küçük balıklara olan ilginin yoğun olduğunu belirtti. Tak, “Şu anda küçük balıklarda sardalye mevsim balığı yiyebileceğiniz en güzel zamanında, ondan sonra hamsi tabii biraz daha soğuması lazım havanın hani kulağına kar kaçsın falan diyorlar ya o mesela sonra istavrit ama şuanda istavrit az geliyor fiyatı 20-25 TL arasında oynuyor. En güzel balık sardalye, büyük balıklarda levrek ondan sonra lüfer zamanı en bol zamanlarından bir tanesi, levrek, çupra değişik balık çok bu sene palamut yok yani geçen yılki gibi yok. Tabii palamut olmadığı içinde çeşit çok çünkü palamut çoğu balığı yediği için şuanda çeşit çok böyle giderse güzel balık yiyecek halkımız. Balık demek sağlık demek diyoruz bol bol balık yiyin diyoruz vatandaşa” dedi.

"NE KADAR ÇOK BALIK ÇIKARSA O KADAR FİYATLAR DÜŞER”

Balıkçı esnafı Gökhan Arslan, balık fiyatlarımız hemen hemen geçen seneye göre aynı olduklarını ifade etti. Arslan, “Hamsimiz, sardalyemiz, istavritimiz bunlar 20 TL’ye satılıyor. Deniz levrekleri, deniz çupraları mesela 250-300 gramlık levrekler 30, 400-450 gramlık levrekler 35, 500 ve 600 gram üstü levreklerimiz 35 ile 40 TL arasında satılıyor. Uskurumuz var çok güzel yeni çıkmaya başladı. Uskumru 40, barbun balığı 40-60 TL arasında değişiyor, sarıkanatlar 50 TL’ye tekabül ediyor. İri çupralarımız var 1 ile 1 buçuk kilo arası geliyor onlar 60-70 TL arasında satılıyor. Dil balıklarımız da 60-70 TL arasında satılıyor. Bu balıkların hepsinin çıkmasının bizim için çok avantajı var ne kadar çok balık çıkarsa o kadar fiyatlarda düşer” diye konuştu.
Hale gelen vatandaşlarda fiyatların ve balık türlerinin bol olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle