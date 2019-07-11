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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
11.07.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Bal üretimi bu sene yüzde 150 artacak

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Bal üretimi bu sene yüzde 150 artacak

Elazığ'da yağışlarla çiçek yoğunluğu ve çeşitliliği arttı arıcıların yüzü güldü. Geçen yıl 300 ton bal üretilen Elazığ'da bu sene rekoltenin, 750 ton olması bekleniyor.

Bu yıl yağışların bol olmasıyla artan çiçek yoğunluğu ve çeşitliliği arıcıların yüzünü güldürdü. Geçen sene 300 ton olan rekoltenin bu sene yüzde 150 artarak 750 ton olması bekleniyor.

Elazığ’da bu sene baharda etkili olan yağışlarla birlikte çiçek çeşitliliği arttı.Çiçek yoğunluğu ve çeşitliliği ise hasada hazırlanan arıcıların yüzünü güldürdü. Bin 450 aracının ve 120 bin kovanın bulunduğu Elazığ'da, geçen sene mevsim değişiklerinden dolayı 300 ton bal hasadı yapılırken bu sene rekoltenin yaklaşık 750 tondan fazla olması bekleniyor.Arıcılar, kentin yüksek kesimlerine bıraktığı kovanlardan bal sağım işlemlerine önümüzdeki ay başlayacak. 1 Eylül'e kadar sürecek hasat sonrasında alınan ballar, paketlenerek sofralara sunulmak üzere hazır hale getirilecek.

Elazığ 'da kayıtlı 1450 arıcı üye olduğunu fakat bunlardan 1100 tanesinin aktif olduğunu ifade eden İl Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Fırat Canbay, “Bu 1100 arıcımızın toplam kovan sayısı ise yaklaşık 120 bin civarındadır. 2017 yılında özellikle bölgemizde çok güzel bir bal verimi söz konusu oldu. 2017 yılında toplamda 100 bine yakın bölgedeki kovan sayısıyla almış olduğumuz bal, yaklaşık bin ton civarındaydı. 2018 yılında ise maalesef bu bölgede böyle bir veri söz konusu olmadı. Ancak 2019 yılı için yani bu yıl için geçen yıla göre çok ümitliyiz. Geçen yıla göre beklentilerimiz çok yüksek ama Türkiye standartlarına göre hala beklentilerimize cevap vermemekte. İnşallah bu yıl verimli olacak diye düşünüyoruz. Türkiye ortalamasını yakalamasak da geçen yılın ortalamasının çok üstüne çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

Arı başına ortalama bölgede üretilen bal rekoltesi yaklaşık 10 kilogram olduğunu anımsatan Canbay;"Türkiye ortalaması ise 16 kilogram bazen bu ortalamayı yakalayabiliyoruz ama geçen yıl maalesef yakalayamadık inşallah bu yıl yakalayacağımıza inanıyoruz. Bu yıl geçen yıla göre çok iyi olacak. Yaklaşık 750 ton civarında bu bölgede bir bal hasılatı olacağı kanaati içerisindeyiz. Bu yıl mevsim başlangıcını çok güzel yaşadık. Yağış olarak bölgedeki bal bitkilerinin varlığı olarak gerçekten başlangıç olarak çok güzeldi ancak daha sonraki gelişimler arıcılık için çokta beklenti getiren gelişimler olmadı ama gerçekten geçen yıla göre çok iyi doğa ve iklim koşulları oluştu” ifadelerini kullandı.

7 yıldır arıcılık yaptığını dile getiren Mehmet Saka ise, “Şuan zaten 100 ile 150 kovan arası çalışıyorum. Oğlumla birlikte yapıyorum inşallah geleceğin mirasçı arıcısı olacak. Yıllık ortalama 1 ton civarında bal üretimi alıyoruz. Bu sene olarak 800 kilo da olabiliyor bin 200 tonda olabiliyor ama genel olarak bin ton yada 800 kilo diyebiliriz. Bu senenin beklentisi yani Allah’ın izni ile bal üretiminin ortalamasını 1 ton gibi ümit ediyorum nasip yine de arının çalışmasına bağlı bir şey"diye bilgi verdi.

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