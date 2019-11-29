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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.11.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Bal ormanlarının sayısı 2023'e kadar yüzde 40 artırılacak

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Bal ormanlarının sayısı 2023'e kadar yüzde 40 artırılacak

Orman Genel Müdürlüğünce uygulanan "Bal Ormanları Eylem Planı" ile üretime verilen destek kapsamında 513'e ulaşan bal ormanı tesisi sayısının 2023'e kadar 720'ye çıkarılması planlanıyor. Türkiye, 114 bin 471 ton seviyesindeki bal üretimiyle dünyada ikinci sırada bulunuyor.

Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) uygulanan "Bal Ormanları Eylem Planı" ile üretime verilen destek kapsamında, bal ormanı tesisi sayısı bu yıl 424'ten 513'e ulaştı. Bu sayının 2023'e kadar 720'ye çıkarılması hedefleniyor.

AA muhabirinin OGM yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye, 8 milyon arılı kovan, 83 bin 210 arıcılık işletmesi ve 114 bin 471 ton bal üretimiyle dünyada ikinci sırada bulunuyor. Üretilen 114 bin 471 ton balın 30-40 bin tonu çam balı ve bunun 8-10 bin tonu ihraç ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bal üretim miktarının ve kovan başına bal veriminin artırılması için ilk olarak 2013-2017 yıllarını kapsayan Bal Ormanı Eylem Planı'nı hayata geçirdi. Plan, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığınca 2018-2023'ü kapsayacak şekilde yenilendi.

Ormanlarda arıcılık yapılması, ekonomik, ekolojik ve sosyal sonuçlarının yanında ormancılığın geleceği açısından da önem taşıyor. Türkiye'nin toplam bal üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı ormanların yaklaşık yüzde 50'si bozuk yapıya sahip bulunuyor. Bal ormanlarının kurulmasıyla bozuk alan miktarı azaltılırken, bitki örtüsünün artmasıyla da topraklar erozyona karşı korunmuş oluyor. Ayrıca bal arılarının yapacağı tozlaşma sayesinde biyolojik çeşitlilik de korunuyor.

Kurulan bal ormanlarıyla orman köylüleri tekrar arıcılık faaliyetlerine başlarken, bal üretiminde de önemli artış sağlandı. Bal ormanları projesiyle bugüne kadar 66 bin 864 hektarlık alanda 513 bal ormanı kuruldu. 2023'e kadar bal ormanı sayısının 720'ye çıkarılması planlanıyor.

En çok bal ormanı kurulan iller arasında 29 alanla Mersin ilk sırada yer alırken, bu ili 26'şar alanla Kayseri ve Isparta, 24'er alanla Bursa ve İzmir, 23 alanla Giresun, 22 alanla Konya ve 20'şer alanla Eskişehir, Sakarya ve Zonguldak izledi. Alan bazında ise en geniş bal ormanlarına Adana, Muğla, Trabzon ve Sakarya sahip bulunuyor.

ARICILIK İÇİN ELVERİŞLİ ALANLAR

Ormandan yararlanarak arıcılık faaliyeti yürütecek kişilerin, bulundukları yere bağlı Orman Bölge Müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor. Bal ormanları kurulmadan önce söz konusu alanda flora ve vejetasyon çalışması yapılıyor ve arıcılık için elverişli nektar ve polenli bitki yoğunluğu belirleniyor. Daha sonra bu bilgilere göre ne kadar ekim/dikim ihtiyacı olduğu tespit ediliyor. Bu sayede bal ormanına konuşlandırılacak arı kolonisi sayısı yaklaşık olarak hesaplanıyor. 

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