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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.11.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Bal ihracatından 10 ayda 18 milyon dolarlık gelir

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Bal ihracatından 10 ayda 18 milyon dolarlık gelir

Türkiye'den yılın ocak-ekim döneminde 4 bin 146 tonluk bal ihraç edilerek 18 milyon 406 bin 57 dolar gelir sağlandı. Almanya, ABD, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Avusturya, en fazla bal ihraç edilen ülkeler arasında yer aldı.

Dünyanın dört bir yanında ağızları tatlandıran Türk balının, ocak-ekim dönemindeki ihracatından 18 milyon 406 bin 57 dolar gelir elde edildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'den yılın 10 aylık döneminde dünyanın dört bir yanına 4 bin 146 ton bal ihracatı yapıldı.

Türkiye'nin bal ihracat pazarında ilk sırayı alan Almanya'ya söz konusu dönemde 5 milyon 722 bin 981 dolar karşılığında 1461 ton bal satıldı. Bal ihracatında, ABD 3 milyon 498 bin 668 dolarla ikinci, Suudi Arabistan 2 milyon 457 bin 255 dolarla üçüncü, Kuveyt 1 milyon 27 bin 169 dolarla dördüncü ve 582 bin 870 dolarla Avusturya beşinci sırada yer aldı. Söz konusu dönemde, geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Bulgaristan, Bosna Hersek, Dubai, Lübnan, Somali, Afganistan, Moğalistan ve Fas'a da bal satıldı. Yılın 10 aylık döneminde böylece 4 bin 146 ton bal ihracatından 18 milyon 406 bin 57 dolar gelir elde edildi.

DOĞU KARADENİZ'İN BAL İHRACATINA KATKISI

Doğu Karadeniz'den de yılın ocak-ekim döneminde 262 ton bal ihraç edilerek, toplam gelirin 1 milyon 222 bin 369 dolarlık bölümü sağlandı. Bölge ihracatında da 455 bin 449 dolarlık pay ile Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 395 bin 501 dolarla Suudi Arabistan ve 243 bin 837 dolarla Belçika izledi.

"TÜRK BALINA İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk balına ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Türk balının yılın ocak-ekim döneminde 44 ülkede ağızları tatlandırdığını vurgulayan Kalyoncu, ülke çeşitliliğindeki artışın da sevindirici olduğunu ifade etti.

Kalyoncu, bal ihracatının daha da artırılabileceğini belirterek, "Markalı ürünlerin ön plana çıkarılmasıyla bal ihracatının daha da gelişeceğine inanıyoruz. Ülkemizden bu dönem, geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan 8 ülkeye daha bal satıldı. İhracatımızdaki rakamlar ve ülke çeşitliliğimizdeki pozitif ilerleme sevindiriyor. Bu yılı çok güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu. 

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