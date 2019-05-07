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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.05.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu güzergahında işbirliği

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Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu güzergahında işbirliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "İmzalanacak bu Mutabakat Zaptı ile Bakü-Tiflis-Kars hattı üzerinden yapılan taşımaların hacminin artacağına ve demiryolu hattına ticari olarak bir ivme kazandıracağına inanıyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan mutabakat zaptı ile Bakü-Tiflis-Kars hattı üzerinden yapılan taşımaların hacminin artacağına ve demiryolu hattına ticari bir ivme kazandıracağına inandığını bildirdi.

JW Marriott Otel'de düzenlenen "Türkiye, Rusya ve Azerbaycan Demiryolları Arasında Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Güzergahında İşbirliğine İlişkin Mütabakat Zaptı İmza Töreni" Bakan Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan Cumhuriyeti Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Azerbaycan Demiryolları Genel Müdürü Cavit Gurbanov, Rusya Demiryolları Genel Müdürü Oleg Belozerov ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve üç ülkeden gelen iş adamlarının katılımı ile gerçekleştirildi. 

Törende konuşan Turhan, 30 Ekim 2017 tarihinde Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın resmi açılışını yaptıklarını hatırlatarak, bu hattın gerek ülkeler gerekse bölge için oldukça stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. 

BTK Hattının Çin'den başlayarak Güneydoğu Asya ülkelerini, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi Orta Asya ülkelerini ve ardından Gürcistan, Rusya Federasyonu gibi komşu ve dost ülkeleri, Türkiye üzerinden Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’ya bağladığına dikkati çeken Turhan, bu hattın aynı zamanda eski İpek Yolu zamanındaki gibi yeni İpek Yolu üzerindeki ülkelerin de ekonomisine doğrudan katkı yapacağını, Asya-Avrupa arasındaki kesintisiz ulaşım ağının temel bölümlerinden biri olduğunu vurguladı. 

Turhan, ekonomik açıdan herkes adına olumlu neticeler doğuracağına inandıkları BTK Hattının öneminin, gerek komşu ülkeler gerekse Asya-Avrupa ticaretinde pay sahibi olan bölge ülkeleri nezdinde gün geçtikçe arttığına işaret ederek, "BTK hattının aktif hale gelmesiyle, küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ürettikleri ürünler, Rusya ve Orta Asya ülkelerine daha hızlı, güvenli ve ekonomik olarak erişim imkanına kavuşmuş olacaktır." ifadesini kullandı. 
Türkiye tarafı olarak yapılması gereken yatırımları yapmanın gayreti içinde bulunduklarını dile getiren Turhan, "Proje ve yapım çalışmalarını tamamlamak amacıyla üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimizin bilinmesini isteriz." dedi. 

"DEMİR YOLU HATTINA TİCARİ OLARAK BİR İVME KAZANDIRACAK"

Turhan, tarihi İpek Yolu’nun bir ucunda bulunan Çin’in, son yıllarda, ulaştırma ağını geliştirmeye yönelik projeleri birbiri ardına uygulamaya koymasının, bölge ülkelerini de hareketlendirdiğini dile getirerek, herkesin ancak elbirliği etmesi durumunda kazanç sağlayabileceği iktisadi iştigal alanı bulunduğunu söyledi. 
Ülkelerin bu ticaretten gerekli payı alabilmesini temin etmek amacıyla demir yolları sektörlerinin gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlama yoluna gitmelerinin bir zorunluluk olarak öne çıktığını vurgulayan Turhan, şöyle konuştu: 

"Son derece anlamlı bir stratejiyi ihtiva eden bu zorunluluk, ülkemizde yapmış olduğumuz Marmaray Tüp Geçidi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi büyük projelerle çok daha hayati bir önem kazanmaktadır. Saymış olduğum büyük projelerimizle, doğu-batı ekseninde transit trafiği oluşturmanın yanında, zaman-maliyet noktasında çok büyük tasarruf da sağlanmış olacaktır. Yapılan bu büyük projeler, bölge ülkelerinin hem sosyo-ekonomik refahına hem de ekonomik büyüme ve kalkınma modellerine önemli oranda destek sağlayacaktır." 

Turhan, çok yönlü temel altyapı projelerinin bölgesel yönlerinin gözetilerek ortaya konması gerektiğini belirterek, projeler gerçekleştirilirken ilgili ülkeye katkısının yanında, bölge ülkelerine tesirlerinin de hesaplanması ve projelerin ona göre ortaya konması gerektiğini bildirdi. 

Üç ülke arasında imzalanan Mutabakat Zaptının, demiryolu alanında mevcut iş birliğini daha da güçlendireceğini ve ileri seviyelere taşıyacağını ifade eden Turhan, "İmzalanacak bu Mutabakat Zaptı ile Bakü-Tiflis-Kars hattı üzerinden yapılan taşımaların hacminin artacağına ve demiryolu hattına ticari olarak bir ivme kazandıracağına inanıyorum." değerlendirmelerinde bulundu. 

"ANKARA-SİVAS TEST SEFERLERİNE BU YIL BAŞLAMAYI PLANLIYORUZ"

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, törende yaptığı konuşmada, coğrafi konumu itibari ile Türkiye'nin, Asya ve Avrupa arasında demir yolu ana ulaşım koridorunun üzerinde olduğunu söyledi. 

En önemli ulaştırma modunu oluşturan demir yollarının, 2003'den itibaren devlet politikası olarak kabul edildiğini ifade eden Uygun, 2003'ten günümüze kadar yapılan 527 milyar liralık ulaştırma yatırımının 126 milyar lirasının demir yolu sektörüne ayrıldığını kaydetti. 

Doğu-Batı koridorunda kesintisiz demir yolu ulaşımına anlam kazandıran Marmarayın 2013 yılında, Bakü-Tiflis - Kars demir yolunun 2017 yılında, Gebze-Halkalı demir yolunun da 12 Mart'da açıldığını anımsatan Uygun, şunları kaydetti: 

"Bunların yanı sıra Ankara  İzmir ve Orta Asya ve İpek Yolu güzergahının önemli demir yolu akslarından birini oluşturan Ankara-Sivas YHT hattının yapımı devam etmektedir. Ankara-Sivas hattımızda bu yıl içerisinde test seferlerine başlamayı planlamaktayız. Ayrıca, yapımı planlanan Sivas-Erzincan ve Erzincan-Erzurum-Kars ile Halkalı-Kapıkule hızlı demir yolu projeleri Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattına entegre edilecektir." 

Uygun, bu çalışmalar tamamlandığında, Kars'tan başlayıp Edirne'ye uzanan yüksek hızlı ve hızlı demiryolu ile Türkiye'nin, Avrupa'dan Orta Doğu, Orta Asya, Rusya ve Çin'e kadar yapılacak taşımalar için önemli bir demir yolu koridoru haline geleceğini ifade etti. 

Azerbaycan ve Rusya ile son yıllarda ticaret hacminin arttığı ifade eden Uygun, "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının daha aktif hale getirilmek suretiyle Rusya üzerinden 6 milyon tona varan taşımanın yapılması hedeflenmektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ürettiği ürünlerin Rusya ve orta Asya pazarlarına daha hızlı, güvenli ve ekonomik bir şekilde erişiminin sağlanması da bu bu hattın olumlu katkılarından birisidir." ifadesini kullandı. 

Konuşmaların ardından, TCDD Genel Müdürü Uygun, Azerbaycan Demiryolları Genel Müdürü Cavit Gurbanov ve Rusya Demiryolları Genel Müdürü Oleg Belozerov tarafından mutabakat zaptı imzalandı. 

Ayrıca, Pasifik Eurasia şirketi ile Rusya Demiryolları Lojistik şirketi arasında iş birliği anlaşması da imzalandı. 

Uygun, törenin sonunda etkinliğe katılan üst düzey yöneticilere plaket takdim etti. 

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