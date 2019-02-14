‘Bakliyatta bir sıkıntımız yok’
Türkiye’nin bakliyatta herhangi bir üründe bir ihtiyacı olmadığını ifade eden Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, üretim ve tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle bazı sonuçların ortaya çıktığının altını çizdi.
Reis, “Ne zaman arz talebi karşılamazsa o zaman fiyat çıkıyor. Bu yıl nohut fiyatlarının artmadığını, tam tersine düştüğünü gördük. Kırmızı mercimekte de fiyatların bir ay öncesine kadar geçen yılın fiyatlarıyla aynı gittiğini ve üretimin yeterli seviyede olduğunu görüyoruz. Tüketicinin fasulye fiyatındaki artışı da alternatif olan nohuta yönelerek aştı. Şu an Türkiye’nin bakliyatta herhangi bir üründe bir ihtiyacı, bir sıkıntısı yok” diye konuştu.
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