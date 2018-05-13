Baklavada stokçu etkisi
RAMAZAN ayına sayılı günler kala baklava üretiminde büyük kriz çıktı. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, çiftçiden 60 TL’ye alınan baklavalık fıstığın, ramazan öncesi stokçular tarafından 210 TL’ye piyasaya sürüldüğünü söyledi.
Bu fiyatlar karşısında baklavacılar fıstık fiyatları aşağı çekilinceye kadar fıstıklı baklava yerine fındık, ceviz ve bademli baklava üretimine ağırlık vereceklerini açıkladı. Sektör temsilcileri soruna çözüm bulmak için bu hafta Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile de görüşecek. Başkan Yıldırım, “Şu anda fıstığın fiyatı 70 TL olması gerekirdi. Bu kadar fahiş bir kâr ne ahlaka ne de hukuka uygundur. Soruna bir çözüm üretilmezse çok sayıda baklavacı iflas edecek ve milli değerimiz olan baklava tarihe karışacak” dedi.
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