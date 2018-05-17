Baklavacıya giren bu yazıyı gördü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
DHA
17.05.2018 - 16:37, Son Güncelleme:

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İZMİR’de fıstıklı baklava ve tatlı üretimi yapan firmalar, Antep fıstığındaki fiyat artışlarını protesto etmek için aldıkları boykot kararını hayata geçirdi. Tatlıcıların 4 günlük fıstıklı baklava satmama kararına şaşıran İzmirliler, cevizli tatlılardan satın alarak boykota destek verdi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) 10. Pasta ve Şekerleme Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, 17-20 Mayıs tarihlerinde fıstıklı baklava üretmeyerek Antep fıstığı fiyatlarını protesto etme kararı aldı. Baklava ve tatlı üretimi yapan yaklaşık 300 firma, 400 satış noktasında 4 gün süresince, fıstıklı baklavaların tepsilerine ’Bugün fıstık yok, boykot var’ başlaklı afişler koydu.

"Fıstıkçılar fiyatlar fora diyorsa, İzmirli tatlıcılar da üretime mola diyor" diyen İZTO Meclis Üyesi Veysel Murat, İzmir’de 400 satış noktasında 4 gün boyunca fıstıklı baklava yapılmayacağını söyledi. Murat, geçen yıl 60 lira civarında seyreden Antep fıstığı fiyatlarının geçen hafta 140 liraya kadar çıktığını, bugün ise 210-220 liradan satıldığını dile getirdi.

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ZAM YERİNE BOYKOT

İzmirli tatlıcılar olarak zam yerine boykot kararı aldıklarını açıklayan Murat, zam yapmanın çözüm olmadığını savunarak, "Fıstık fiyatındaki artışı Gaziantepli birkaç fıstık tüccarı başlattı. Birbirleri arasında suni piyasa oluşturdular, karaborsa yaptılar. Bu haksız kazanca karşı sektör olarak mücadele başlattık. Biz zam yaparsak fıstıkçılar da yapar. O yüzden boykot kararı aldık. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, fıstık fiyatları normale gelmezse gümrük vergilerinin kaldırılarak ithalat izninin verileceğini söyledi. Kısa süreli de olsa ithalat izni verilebilir. Bu gelişme tansiyonu düşürür. Uzun süreli ithalatı desteklemiyoruz, üretici de mağdur olmasın" dedi.

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HER ŞEHİRDEN BOYKOTA DESTEK

Antep fıstığı fiyatlarındaki artıştan üreticilerin aksine vurguncuların faydalandığını öne süren Murat, ithalat izninin çıkmasıyla kilo fiyatında 110 liraya kadar düşüş gözlenebileceğini savundu. 4 günlük boykot kararının çok ses getirdiğini söyleyen Murat, "Birçok yerden destek alıyoruz. Üreticiler isyan noktasındaydı. Bu boykot onlara bir tutunacak dal oldu. Birçok firma katılacağını belirtiyor. Diğer şehirlerden de olumlu tepkiler alıyoruz" diye konuştu.

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’FISTIKLI BAKLAVAYI ÖZLEYECEĞİZ’

Fıstıklı baklava satın almak isteyen Eser Kılınç da boykotu desteklediğini söyleyerek "Antep fıstığının kilosu 60 liradan 200 liraya çıkmış, geçmiş. Bu durumda kim fıstıklı baklava alabilir ki? Özleyeceğiz fıstıklı baklavayı. Ramazan ayında yakınlarımıza fıstıklı baklava hediye ederdik ama iftar sofrasında baklava görmek hayal oldu" dedi. Haluk Süter de "Bugün boykot var. Biz de destekliyoruz boykotu. Fıstığa hayır cevize evet diyoruz" dedi.

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