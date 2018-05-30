Baklavacı boykot etti! 210 TL'ye fırlayan fıstık fiyatları 1 haftada...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
İHA
30.05.2018 - 11:13, Son Güncelleme:

Baklavacı boykot etti! 210 TL'ye fırlayan fıstık fiyatları 1 haftada...

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Baklavacı boykot etti! 210 TL'ye fırlayan fıstık fiyatları 1 haftada...

Ramazan ayıyla birlikte 70 TL’den 210 TL’ye fırlayan baklavalık fıstığın fiyatı baklavacıların boykotu ve Bakan Fakıbaba’nın açıklamalarıyla 1 haftada 50 TL birden geriledi.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Üyesi Necati Göksu, “Bakan Fakıbaba’nın da desteğiyle boykot kararımız başarıya ulaştı. Baklavacılar olarak protestoyu sona erdirip yeniden fıstıklı baklava üretmeye başladık. Çiftçiden 60 TL’ye alınan fıstığın fiyatı en fazla 75 TL olması gerekiyor. Baklavanın kaderini stokçulara bırakmamak için bir an evvel lisanslı depoculuğa geçilmeli” diye konuştu.

Baklavacı boykot etti 210 TLye fırlayan fıstık fiyatları 1 haftada...

Ramazan ayıyla birlikte baklavalık fıstığın fiyatı 5 gün içinde 70 TL’den 210 TL’ye çıkınca sektörün önde gelen baklava üreticileri BAKTAD öncülüğünde fiyat artışını protesto ederek fıstıklı baklava üretmeme kararı amacına ulaştı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın da desteğini alan Baklava üreticileri 1 hafta boyunca fıstıklı baklava üretmeyince fiyatlar kilo bazında 50 TL birden geriledi. 210 TL’ye satılan baklavalık fıstık 160 TL’ye kadar geriledi.

Baklavacı boykot etti 210 TLye fırlayan fıstık fiyatları 1 haftada...

Baklavacıya giren bu yazıyı gördü
Baklavacıya giren bu yazıyı gördü

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Seyidoğlu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Necati Göksu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Eğer fıstık fiyatları 210 TL’de kalsaydı vatandaş bu bayramda baklavayı kilosu 100 liradan yiyecekti. Şu anda kaliteli bir baklavanın kilosu 60-70 liraya kadar geriledi. Protesto kararımız sayesinde 40 lira vatandaşın cebinde kalacak. Baklava bizim milli değerimiz. Böyle önemli bir geleneği stokçuların insafına bırakmamalıyız. Her ne kadar fıstık fiyatları gerilese de hala çok yüksek. Bakanlığımızın öncülüğünde profesyonel lisanslı depoculuğun bir an evvel hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu kadar anormal fiyat artışları baklava üreten firmaları çok zora sokuyor” ifadelerini kullandı.

Baklava üreticilerinden protesto Fıstıklı baklava yapımı durdu…
Baklava üreticilerinden protesto! Fıstıklı baklava yapımı durdu…

"BAYRAMDA AĞZIMIZIN TADI KAÇMASIN"

Baklava üreticileri olarak Ramazan ayında zam yapmadıklarını aktaran Göksu, “Baklavaya zam yaparak 100 liraya üretmek yerine hiç üretmemeyi tercih ettik. Düşen fıstık fiyatlarını da baklava fiyatına anında yansıttık. Kararlı duruşumuz sayesinde vatandaş bu bayramda baklavayı daha ucuza satın alacak. Baklavanın yanısıra fıstık kullanan çikolata, şekerleme, helva gibi pek çok üründe de üreticiler büyük sıkıntı yaşadı. Artan maliyetleri ürünlerine yansıtmamak adına kardan ödün verdi. Fakat bu sorunun kökten çözülmesi ve piyasaya fiyat istikrarı getirilmesi şart” şeklinde konuştu.

Bakandan fındıklı baklava önerisi
Bakandan fındıklı baklava önerisi
Gaziantepte baklavaya zam yok
Gaziantep'te baklavaya zam yok
Fıstık fiyatları artınca zeytinli baklava yaptılar
Fıstık fiyatları artınca zeytinli baklava yaptılar
Fıstıklıya karşı kayısılı baklava
Fıstıklıya karşı kayısılı baklava

 

 

 

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